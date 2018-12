Každá politická strana by mala ponúkať víziu, ako by mala krajina vyzerať, tvrdí Sulík

BRATISLAVA - To, čo by mala každá politická strana ponúkať, je predstava o tom, ako bude krajina vyzerať, keď ju strana dostane na zodpovednosť. Uviedol to v rozhovore predseda strany Sloboda a Solidarita (SaS) Richard Sulík s tým, že politické strany by sa nemali držať iba výsledkov predvolebných prieskumov.

"SaS chce také Slovensko, aby sa tu oplatilo pracovať, podnikať, žiť, študovať, aby tu veci fungovali, aby vláda neotravovala s nejakými kauzami," uviedol. Následne podľa neho strany musia vedieť, ako víziu zrealizovať.

Výsledok prieskumov, v ktorých v súčasnosti má SaS okolo 15-16 percentnú podporu, považuje Sulík za informáciu o momentálnej nálade v spoločnosti. "Preferencie majú mnoho záludností. Myslím, že je to dosť málo spoľahlivé v tom, že vždy to len odzrkadľuje nejaké sympatie, nie to, že kto bude ako skutočne voliť. Napríklad pred voľbami 2016 SaS mala v prieskumoch medzi štyri až šesť percent, no vo výsledku sme mali vyše 12 percent," priblížil a dodal, že aj pred voľbami do VÚC mal Juraj Droba preferencie, podľa ktorých sa umiestnil na treťom mieste a nakoniec v skutočnosti voľby vyhral a stal sa županom Bratislavského samosprávneho kraja.

"Preto hovorím, že prieskumy netreba preceňovať. Dôležité je, ako sme my pripravení na voľby, čo vieme voličom ponúknuť a tam sme na tom dobre – máme program, ľudí, zázemie, odhodlanie, skúsenosti a som presvedčený o tom, že dáme voličom najlepšiu ponuku," vyhlásil a uzavrel s tým, že v konečnom dôsledku je na voličoch, ako sa rozhodnú.