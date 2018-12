Sankcie voči Rusku majú svoj efekt, tvrdí Maňka

Ako príklad použil obmedzenia, ktoré sa týkajú ruských možností spolupracovať s európskymi bankami a dosahu tohto opatrenia na vnútorný finančný trh v Ruskej federácii. "Vypadli im peniaze, mali požičaných okolo 500 miliárd dolárov, ktoré musia splácať, no ďalšie si požičiavať nemôžu. To malo za následok čerpanie z rezervných fondov, pričom niektoré z nich úplne vyčerpali a dôsledkom toho je rozhodnutie o zvýšení veku odchodu do dôchodku, ktoré museli v Rusku prijať," konkretizoval dosah opatrení. Priznal, že by bol najradšej, ak by sa sankcie skončili. "Na to je ale potrebné, aby Ruská federácia začala plniť minské dohody. Ak tak bude, EÚ je pripravená so sankciami skončiť," vyhlásil.

Jeho kolega v EP Ivan Štefanec (KDH) je rád, že v otázke sankcií sa ôsmykrát prejavila jednotnosť EÚ. Upozornil, že nikto nechce za každú cenu robiť reštrikčné opatrenia, obmedzovať vzťahy s inými krajinami, no nemožno si zatvárať oči pred aktmi agresie a porušovania medzinárodného práva. "Sankcie sú práve tým mierovým nástrojom, ktorý môžeme v tejto situácii použiť," pripomenul.