Pellegrini na summite v Bruseli: Slovensko bude presadzovať zachovanie politiky súdržnosti

vyhlásil Pellegrini. Pripomenul tiež deklaráciu 14 krajín podpísanú na bratislavskom premiérskom samite Priateľov kohézie, ktorá zachovanie tejto politiky podporuje. Pellegrini tiež podľa svojich slov predpokladá, že k dohode o novom finančnom rámci dôjde až po voľbách do Európskeho parlamentu.

Jedným z hlavných bodov samitu EÚ bude brexit. Britská premiérka Theresa Mayová po hlasovaní, v ktorom jej Konzervatívna strana vyslovila dôveru, vyhlásila, že na štvrtkovom samite EÚ v Bruseli bude bojovať za zmeny vo svojej navrhovanej dohode o brexite. Podľa Pellegriniho je však text dohody správny a vyrovnaný. Nebráni sa však prijatiu dodatočného vyhlásenia, ktoré bude obsahovať garancie pre Veľkú Britániu. Pellegrini tiež uznal, že pravdepodobnosť tvrdého brexitu je veľká a vyjadril presvedčenie, že analytici na Ministerstve hospodárstva SR sa touto možnosťou zaoberajú.

Premiér sa tiež vyjadril, že v súvislosti s brexitom má pocit, že diskusia vo Veľkej Británii nie je racionálna. To je podľa neho to najhoršie, čo sa krajine pri vážnej téme môže stať. Pripustil, že sa to deje aj na Slovensku. "Pri mnohých témach odchádza rácio a prichádza emócia a podrobenie sa verejnej mienke namiesto toho, aby sme verejnú mienku kultivovali. Častokrát sa vyberáme druhou cestou, vrhnúť sa po prúde dolu. Nie je to dobré pre vývoj spoločnosti," poznamenal premiér.

Na samite budú lídri krajín EÚ hovoriť aj o incidente v Azovskom mori. Pellegrini zopakoval svoje stanovisko, že hoci Slovensko nepovažuje sankcie proti Rusku za efektívne, bude držať jednotnú líniu s členskými krajinami EÚ. "V prípade, že by došlo k návrhu na sprísnenie sankcií, Slovensko bude súčasťou tohto rozhodnutia," povedal.

Podpredseda výboru pre európske záležitosti Martin Klus (SaS) v tejto súvislosti upozornil, že napriek tomu, že Nemecko presadzuje sankcie, plánuje s Ruskom plynovod Nord Stream 2. "Nie vždy to čo sa verejne vyhlasuje potom korešponduje s tým, čo sa deje v pozadí. A pre mnohé krajiny sú biznisové záujmy postavané vyššie ako hodnoty," súhlasil Pellegrini.