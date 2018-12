Pellegrini prijal fínskeho predsedu vlády: Fínsko je pre nás inšpiratívne v mnohých oblastiach

BRATISLAVA - Fínsko je pre Slovenskú republiku inšpiratívne v mnohých oblastiach. Politici vo Fínsku nehľadia len do najbližších volieb, ale vážne sa zaoberajú budúcnosťou krajiny. Skonštatoval to v pondelok na tlačovej konferencii slovenský premiér Peter Pellegrini (Smer-SD) po tom, ako prijal fínskeho predsedu vlády Juhu Sipiläho.

Túto inšpiráciu by chcel Pellegrini budúci rok pretaviť do diskusií a predstavenia vízií SR na ďalších 25 rokov, "pretože máme za sebou prvé štvrťstoročie a je dobré, aby sme sa pozreli, čo Slovensko čaká, alebo by mohlo čakať nasledujúcich 25 rokov".

Fínsko, ktoré onedlho preberie predsedníctvo v Rade EÚ, chce podľa Pellegriniho intenzívne hovoriť o rôznych formách solidarity v oblasti migrácie. "Premiér sa intenzívne zaujímal o vysvetlenie a pochopenie pozície Slovenska vo vzťahu k migrácii," zdôraznil slovenský predseda vlády. Sipilä zároveň ponúkol Slovensku účasť na pracovnej skupine, ktorá sa bude ešte pred samotným fínskym predsedníctvom zaoberať otázkami dlhodobého riešenia migrácie.

Zdroj: SITA/Diana Černáková

Spoluprácu by chcel Pellegrini nadviazať najmä v oblasti udržateľného lesníctva, keďže Fínsko predstavilo projekt zameraný na túto oblasť. "Budem veľmi rád, keď experti zo Slovenskej republiky budú môcť úzko komunikovať s fínskou stranou, aby sme po vzore Fínska, ktoré je v tomto lídrom, mohli postupovať aj my a našli ten správny balans medzi tým, ako naše prírodné bohatstvo ochraňovať a na druhej strane, ako ho efektívne a rozumne do budúcna využívať," zdôraznil Pellegrini.

Zdroj: SITA/Diana Černáková