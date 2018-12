Prezidentská kandidátka Čaputová natočila VIDEO s Kočnerovým bratom

V predvolebnom videu, ktoré Čaputová publikovala v stredu večer, hovorí o tom, ako podala pomocnú ruku obci Vištuk. "Mala som tú česť pomôcť komunite v obci Vištuk s petíciou a následným referendom, na základe ktorého odvolali pred rokmi svojho starostu. Občania sa zaujímali o dianie v obci a nespokojnosť premenili do konkrétnych krokov, ktoré viedli k zmene," uvádza Čaputová. Po boku prezidentskej kandidátky Progresívneho Slovenska pritom stojí Ivan Kočner, brat dobre známeho kontroverzného podnikateľa.

"Nie každý Kočner je zlý," hlási jeden z komentujúcich o Ivanovi, ktorý so svojim bratom nemá byť v kontakte už roky. Ako ho vo videu predstavuje Čaputová, Ivan žije v obci Vištuk a pred niekoľkými rokmi sa so svojimi kamarátmi rozhodol, že chce odvolať starostu, keďže boli nespokojní s tým, ako funguje samospráva.

"Bývalý starosta neinformoval verejnosť a občanov tejto obce. Pre nás v tej chvíli veľmi netransparentne nakladal s majetkom obce," hovorí I. Kočner o tom, čo predchádzalo petícii a referendu, s ktorými podľa jeho slov obci pomohla práve Čaputová.

Kočner sa jej spýtal, či sa ho bojí

Čaputová sa s Marianom Kočnerom stretla počas kauzy Pezinskej skládky. O svoju skúsenosť sa podelila na sociálnej sieti začiatkom októbra, kedy priznala, že nové informácie, ktoré podnikateľa spájajú s vraždou novinára a jeho partnerky, ju zaskočili. „Včerajšie informácie o tom, že by mohol byť skutočným objednávateľom vraždy, ma zarazili – asi preto, lebo je ťažké pripustiť, že v kauze Pezinskej skládky som mohla spoločne s priateľmi stáť proti mužovi, ktorý by mohol byť schopný vraždy,“ napísala.

Marián Kočner zastupoval firmu, ktorá na jar 2008 vstúpila do práv vtedajšieho prevádzkovateľa ako nový žiadateľ o skládku. "Všetko kryli štátne orgány, prevod práv nám nedovolili preveriť. A tak konanie prebiehalo so schránkovou firmou Westminster Brothers so sídlom v štáte Delaware. Kočner chodil na rokovania, prišiel na našu tlačovku, hoci ho nikto nepozval, hádal sa so mnou v živých diskusiách v médiách. A pýtal sa ma, či sa ho bojím," opísala Čaputová s tým, že mu povedala, že nie. V skutočnosti sa však bála.

Napísala aj o tom, ako jej podnikateľ na stretnutí všeličo ponúkal a neporozumel jej vysvetľovaniu, že jej ide o zdravie ľudí. "Myslel si, že zvyšujem svoju cenu a asi dodnes nechápe, čo som sa mu vlastne snažila povedať hovorila," prehovorila ešte v októbri.