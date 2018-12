OĽaNO o prezidentských voľbách: Podporíme Mistríka, Čaputovú alebo Mikloška

BRATISLAVA - Hnutie OĽaNO by v prezidentských voľbách podporilo Františka Mikloška, Zuzanu Čaputovú alebo Roberta Mistríka. Podľa hnutia sa majú dohodnúť medzi sebou. Ak to neurobia do termínu vyhlásenia volieb, OĽaNO oznámi svoj ďalší postup. Informoval o tom hovorca hnutia Matúš Bystriansky.

"Medzi záujemcami o funkciu prezidenta sú traja kandidáti, ktorí by v prípade zvolenia mohli byť dôstojnou hlavou štátu. Sú nimi Zuzana Čaputová, František Mikloško a Robert Mistrík. Keďže však z väčšej časti oslovujú podobných voličov, rozdrobenosť hlasov zásadne zvyšuje šance iných kandidátov s pochybnou minulosťou, ktorí by Slovensku nepriniesli nič dobrého," napísalo hnutie. Od kandidátov očakáva, že uprednostnia záujmy Slovenska pred osobnými ambíciami a zabránia prepadnutiu akýchkoľvek hlasov.

O spoločnom konzervatívnom kandidátovi na prezidenta chcelo s OĽaNO rokovať KDH. Bolo by pripravené rokovať s víťazom primárnych volieb, ktorý by vzišiel zo zápasu medzi Veronikou Remišovou a Františkom Mikloškom. Ak by k tomu nedošlo, tak strana v prvom kole prezidentských volieb podporí kandidáta s podporou opozície, ktorý má najväčšiu šancu dostať sa do druhého kola. Musí sa však so stranou dohodnúť na kultúrno-etických otázkach.