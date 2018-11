KDH vzniká ďalšia konkurencia: Nová strana Kresťanská demokracia - Život a prosperita

BRATISLAVA - Na Slovensku by chceli vzniknúť viaceré nové politické strany. Medzi nimi aj Kresťanská demokracia - Život a prosperita, v ktorej sa angažujú aj niektorí bývalí spolupracovníci KDH, napríklad Dárius Hatok. Ten mal v KDH v minulosti na starosti volebnú kampaň či komunikáciu a radil aj v ekonomických témach.

"Zakladáme politickú stranu. Rozhodol som sa pomôcť. Vidím veľký zmysel v spoločenskej angažovanosti sa kresťanov, ľudí cítiacich národne a sociálne," uviedol Hatok ešte v októbri na sociálnej sieti. Vznikajúca strana by mala mať vyzbieraných asi 6000 podpisov, na registráciu ich potrebuje aspoň 10.000. Hatok predpokladá, že potrebný počet podpisov by mohli vyzbierať do konca roka.

Stranu podľa Hatoka zakladá nová generácia politikov s tradičnými hodnotami, nezaťaženými minulosťou. "Strana bude národná, sociálna a kresťanská. Ideme osloviť voličov, ktorí sa cítia byť Slovákmi, sú na Slovensku spokojní, ale vedia, že treba veľa vecí vylepšovať," uviedol. Nevylúčil, že so stranou budú spolupracovať aj známe tváre. "Predpokladáme, že na kandidátke do europarlamentu budeme mať novú generáciu politikov, ale aj ľudí, ktorí majú renomé na domácej aj medzinárodnej scéne," poznamenal.

Prípravný výbor vznikajúcej strany Kresťanská demokracia - Život a prosperita pozostáva z Petra Moldu, Miroslava Vetríka a Tibora Pénzeša. Molda bol šéfom zväzu dopravy, právnik Penzéš bol asistentom niekdajšieho poslanca NR SR za KDH Pavla Abrhana a Vetrík je organizátorom Korunovačných slávností v Bratislave. V roku 2012 kandidoval za KDH, v tohtoročných komunálnych voľbách sa ako nezávislý uchádzal o post bratislavského primátora.

"Naším cieľom je pomôcť k vzniku kresťanskej strany, ktorá predstaví národný a sociálny program pre prosperujúce Slovensko rešpektujúce ochranu života," uvádza strana vo svojom profile na sociálnej sieti. "Nová politická strana chce jednoznačne presadzovať ochranu života ako podmienku spolupráce s inými stranami. Nekradnúť a chrániť život sú našou podmienkou," doplnil Hatok.