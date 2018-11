KDH považuje povinné predprimárne vzdelávanie pre päťročné deti za nekoncepčné

Podľa KDH ministerstvo školstva, ani žiaden iný inštitút dodnes nepredložili analýzu, na základe ktorej by bolo nutné zaviesť povinnú školskú dochádzku pre všetky deti od päť rokov. Podľa členky predsedníctva KDH Miroslavy Szitovej to naše deti nepotrebujú. "Je skupina detí z osád, ktoré pomoc potrebujú. Lenže zákony majú byť prospešné celej spoločnosti a nemajú byť prijímané z dôvodu jednej skupiny obyvateľstva, v tomto prípade pre neprispôsobivých," povedala Szitová.

Ako ďalej doplnila, ak chceme dať deťom z osád šancu pripraviť sa plnohodnotne na vzdelávanie, je nevyhnutné venovať sa deťom skôr ako v piatich rokoch. "Stačila by poldenná kontinuálna starostlivosť v komunitnom centre, kde by boli matka a dieťa pod vedením sociálneho pracovníka alebo pedagóga. Toto riešenie zaťaží štátny rozpočet menej a získame oveľa viac – matky sa budú vzdelávať spolu s deťmi," priblížila. Pri tomto vládnom návrhu podľa Szitovej vzniká problém nielen pre obce, ktoré budú musieť dobudovať kapacity, ale aj pre rodičov. "Ak sa totiž obci nepodarí vytvoriť dostatok nových miest, môže sa stať, že pracujúci rodičia nebudú môcť umiestniť mladšie deti do škôlky," dodala.

"Učitelia a odborníci v oblasti školstva vedia, že jeden rok prípravy deťom z osád nepomôže a situáciu nerieši. Vyzývame preto vládu, aby návrh povinnej predškolskej dochádzky od piatich rokov stiahla a pripravila koncepčné systémové opatrenie pre pomoc deťom z osád s aktívnou účasťou matiek," uzavrela Szitová.

Od 1. septembra 2020 by malo byť predprimárne vzdelávanie pre všetky päťročné deti povinné, rozhodli o tom predstavitelia vlády na zasadnutí 20. novembra. Povinnosť absolvovať predškolskú prípravu by bola zavedená rok pred začiatkom povinnej školskej dochádzky. Na presadenie tejto zmeny bude nutná novelizácia príslušnej legislatívy, Informoval o tom odbor komunikácie a protokolu rezortu školstva.