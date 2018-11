Premiér Pellegrini dúfa, že Lajčák neodíde, ale vláda bude rešpektovať rozhodnutie NR SR

RÍM – Bolo by veľmi zlé, ak by vládu opustil minister zahraničných vecí Miroslav Lajčák, ale vláda bude rešpektovať rozhodnutie NR SR o migračnom pakte z dielne OSN bez ohľadu na to, aké bude. Pre médiá to dnes počas návštevy Ríma povedal premiér Peter Pellegrini.

Lajčák v utorok potvrdil, že ak Slovensko odmietne kompakt, ktorý sa vypracovával počas jeho pôsobenia v OSN, pravdepodobne podá demisiu. „Bolo by veľmi zlé, ak by sme na základe takejto veci prišli o takého ministra, akého máme. Je to človek na správnom mieste a ja ako premiér si absolútne neželám, aby opustil vládu. V prípade, že sa minister tak rozhodne, budeme na to musieť reagovať, uvidíme, ako dopadne hlasovanie v parlamente,“ povedal Pellegini.

Pellegrini avizoval, že hoci by hlasovanie v parlamente mohlo mať odporúčací charakter, vláda bude rešpektovať rozhodnutie zákonodárneho zboru a nebude k tomu pristupovať tak, aby nastal konflikt medzi parlamentom a vládou. Pellegrini priznal, že globálny kompakt prichádza v absolútne nevhodnom čase. „Keby sme nemali takú negatívnu skúsenosť, keby v Európe nepanovala taká negatívna atmosféra na základe tých migračných vĺn, ktorým sme čelili, tak si myslím, že o takomto dokumente by taká debata na Slovensku ani nebola, možno, že by si aj málokto všimol, že je niekde prijímaný,“ dodal Pellegrini. Migrácia je fenomén, ktorý tu vždy bol a bude, ale nepôjde proti mienke verejnosti a zhode, ktorá panuje naprieč politickým spektrom.

Okrem iného dnes Pellegrini povedal, že ho mrzí, že sa z debaty o tom vytratila odbornosť, ale priznal, že aj on osobne má s niektorými časťami problém. Zahraničný výbor NR SR dnes prijal uznesenie, podľa ktorého by Slovensko kompakt malo odmietnuť. Proti kompaktu je hlavne koaličná SNS, ale aj opozičné SaS a Sme rodina. O kompakte sa rokovalo počas toho, ako Lajčák predsedal Valnému zhromaždeniu OSN, je to teda p