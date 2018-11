V Smere sa dejú veci: Lajčák to má poriadne nahnuté, padlo prvé meno jeho nástupcu

BRATISLAVA - Minister zahraničných vecí Miroslav Lajčák pohrozil kvôli odmietavému postoju strany Smer, jej šéfa Roberta Fica i niektorých ďalších politikov voči globálnemu paktu svojou demisiu. Podľa viacerých politikov z koalície by ho mal nahradiť Robert Fico.

Informáciu priniesol Denník N. V Smere sa údajne už niekoľko týždňov hovorí o tom, že ak by Lajčák ako šéf rezortu zahraničných vecí skončil, nahradiť by ho mal predseda Smeru Robert Fico. Denníku to potvrdilo niekoľko zdrojov z prostredia koalície, vrátane Smeru.

Lajčák pohrozil demisiou

V kuloároch sa hovorilo aj o možnosti, že Lajčáka by mohol nahradiť Ľuboš Blaha. Pred tohtotýždňovým rokovaním vlády minister zahraničných vecí uviedol, že sa stretol s Robertom Ficom. Poslanec následne zverejnil video na Facebooku, kde sa ostro ohradil voči globálnemu paktu OSN o migrácii. Podľa neho nie je v súlade s národnou migračnou politikou SR a je preto pre vládnu stranu Smer neakceptovateľný.

Zdroj: SITA/Diana Černáková ​

Lajčák kvôli napätým vzťahom pohrozil demisiou. Uviedol, že politické boje prebiehajú aj v strane Smer i medzi ním a Robertom Ficom. Lajčák v spojitosti s touto problemtikou uviedol, že nechápe, prečo ho stále preferujú ako prezidentského kandidáta strany. „Hrajú svoje hry a mňa tieto hry iritujú, lebo ma stavajú do polohy nesvojprávneho človeka,“ uviedol. O možnej kandidatúre samotného Fica sa s ním nikto nerozpráva.