Získanie slovenských víz má byť vďaka vízovým centrám jednoduchšie, tvrdí Lajčák

BRATISLAVA – Proces získania slovenských víz by mal byť vďaka novým vízovým centrám jednoduchší a rýchlejší. Skonštatoval to po stredajšom rokovaní Rady vlády SR na podporu exportu a investícií minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Miroslav Lajčák (nominant Smeru-SD).

Ľudia, ktorí chcú získať slovenské víza, musia v súčasnosti prísť na slovenské veľvyslanectvo alebo konzulát. V niektorých prípadoch je to podľa Lajčáka limitujúci faktor. Aj preto sa podľa slov šéfa slovenskej diplomacie otvorí 38 vízových centier v desiatich krajinách sveta. "Ide o Bielorusko, Čínu, Egypt, Indiu, Kazachstan, Kuvajt, Palestínu, Ruskú federáciu, Spojené arabské emiráty a Turecko," vymenoval Lajčák.

Dohoda s firmou, ktorá sa venuje vízovému outsourcingu, bola podpísaná začiatkom novembra, pričom tieto centrá by mohli byť v prevádzke od začiatku budúceho roka. Táto spoločnosť vykonáva zber dotazníkov a dokladov, ktoré následne doručí zastupiteľským úradom. Podľa šéfa slovenskej diplomacie firma obsluhuje 61 vlád, väčšinou členských štátov EÚ.

"Veríme, že sa to prejaví v tom, že ľudia, ktorí chcú prísť na Slovensko kvôli turistike alebo podnikaniu, alebo iným dôvodom, že ich nebude odrádzať to, že často bolo naozaj zložité pre nich cestovať až do sídla zastupiteľského úradu," uzavrel Lajčák.