Chcel prehovoriť v parlamente o nevýhodnom kšefte na ministerstve obrany: Koalícia to zablokovala

Systém bol podľa bývalého zamestnanca ministerstva obrany Maroša Klinčáka o niekoľko stotisíc eur drahší oproti trhovej cene. Na dnešnom výbore minister Gajdoš argumentoval tým, že víťazná spoločnosť predložila jedinú ponuku a navyše podľa jeho slov rezort poskytuje plnú súčinnosť s orgánmi činnými v trestnom konaní. Klinčák však podľa Zuzany Petkovej nemohol na výbore pre obranu vystúpiť.

Klinčák na výbore nevystúpil

Zuzana Petková z nadácie Zastavme korupciu na svojom Facebooku uviedla, že Klinčák nemohol vystúpiť na výbore pre obranu, aby porozprával o nevýhodnom obchode. „Zarobili na ňom firmy Willig (zakladateľ je expremiérov priateľ Výboh) a R-Sys (zastúpený Hoľkom, v súčasnosti vysokým funkcionárom MO, nominantom Danka). Poslanec Kaliňák povedal, že Klinčák nebol zbavený mlčanlivosti a mohol by si uškodiť,“ uviedla v statuse.

Zdroj: Facebook/Zastavme korupciu

„Klinčák nemusel byť zbavený mlčanlivosti, nakoľko skutočnosti, o ktorých chcel vypovedať, nepodliehajú žiadnemu utajeniu. Proti tomu, aby vystúpil hlasovali poslanci: Hrnko, Šuca, Baška, Kaliňák, Buček a Hrnčiar. Za jeho vystúpenie: Grendel, Galko, Krajniak, Kotleba a Laurenčák. (Na fotke minister Gajdoš a Maroš Klinčák),“ dodala Petková.

Ministerstvo obrany poskytuje všetky dokumenty

„Ministerstvo spolupracuje a poskytuje všetky dokumenty, ktoré si od nás príslušné úrady vyžiadali. Celá zákazka bola realizovaná za predchádzajúceho vedenia ešte v decembri 2012. V prípade šéfa služobného úradu nevidíme konflikt záujmov, pretože v čase dodania systému firmou R-Sys s.r.o. nepôsobil na ministerstve obrany,“ povedal Gajdoš. Na tomto obchode profitovala spoločnosť R-Sys s.r.o., za ktorou stál súčasný riaditeľ služobného úradu rezortu obrany Ján Hoľko. Dodávku systémov mala zabezpečiť spoločnosť Willing a.s., ktorej zakladateľom je Miroslav Výboh.

Zdroj: TASR/Pavel Neubauer

Opozičný poslanec Ľubomír Galko navrhol na dnešnom zasadnutí, aby minister Gajdoš predložil vláde SR návrh na Hoľkovo odvolanie. Tento návrh opozičného poslanca nebol schválený. Galko žiadal, aby na výbore vystúpil aj bývalý zamestnanec rezortu obrany Klinčák, no aj ten koaliční poslanci neodsúhlasili. „Prekvapilo ma, že aj napríklad pán poslanec Hrnčiar mal problém s tým, aby pán Klinčák vystúpil. On sám by nám mohol objasniť celé pozadie tohto prípadu,“ povedal Galko.

Obstarávanie bolo preverované dvakrát

Obstarávanie systému dvakrát preverovala sekcia kontroly na Ministerstve obrany SR. Podľa Klinčáka po prvej kontrole konštatovala, že zákon porušený nebol, pri druhom už vydala iné stanovisko. To hovorilo o tom, že nie je možné voči prvému rozhodnutiu podať opravný prostriedok a tak je celá záležitosť uzatvorená.

„Ja som si dal po prvej oficiálnej kontrole vypracovať vlastnú právnu analýzu obchodu a tá hovorila jasne, že bol porušený zákon o verejnom obstarávaní. Navyše dodnes sú tieto zmluvy v utajenom režime, pretože ministerstvo využilo zákonnú výnimku pre armádne kontrakty. Dokumenty som postúpil okrem ministra Petra Gajdoša aj Andrejovi Dankovi. Z tých istých podkladov následne Najvyšší kontrolný úrad konštatoval porušenie zákona. Čo sa presne stalo s podnetmi, ktoré som podal, naozaj neviem,“ doplnil ešte začiatkom septembra Klinčák. Nákup systému "záznam činnosti operátorov" sa realizoval v rokoch 2012 až 2013 v celkovom objeme 1 370 000 eur. Dodanie mala zabezpečiť spoločnosť Willing a.s., ktorá tak urobila cez subdodávateľa R-Sys s.r.o.