Rozdelenie Československa bolo dobré rozhodnutie: VIDEO Hrnčiar sa však obáva jazykovej bariéry

BRATISLAVA - Andrej Hrnčiar bol zástancom spoločného Československa, no rozdelenie na dve samostatné republiky hodnotí s odstupom času ako pozitívne rozhodnutie. Podľa neho boli 90. roky najhorším obdobím Slovenska, no dnes je Slovensko na dobrej ceste. Za najväčší problém považuje jazykovú bariéru, ktorá sa prejavuje najmä u detí.

Andrej Hrnčiar nebol zástancom rozdelenia, no dnes to hodnotí ako dobré rozhodnutie. „Keď porovnám to, čo bolo pred vznikom samostatnej Slovenskej republiky, tak si myslím, že to bolo dobré rozhodnutie a že sa tie vzťahy vyčistili a zlepšili. Môžem to potvrdiť aj z vlastnej skúsenosti. Vidíme to aj na parlamentnej úrovni a aj v rámci krajín Európskej únie. Česká republika je k nám najbližšie a verím že aj bude,“ uviedol.

Najhorším obdobím boli 90. roky

Najhorším obdobím v ére samostatnosti Slovenskej republiky boli podľa Hrnčiara 90. roky. „Myslím si, že to dnes ide jednoznačne k lepšiemu. Už len to, že sme sa etablovali v EÚ alebo v NATO a pomaly liečime aj detské choroby. Aj keď je ešte stále veľa problémov pred nami. Jednoznačne ja to vnímam pozitívne a ideme dobrým smerom,“ myslí si Hrnčiar.

Problémom je jazyková bariéra

Hrnčiarovi však najviac vadí čoraz väčšia jazyková bariéra. „Trošku mi vadí, že generácia detí, ktoré nezažili Československo, začínajú mať jazykové problémy. Skôr to vidím z tej českej strany, pretože naše deti sa s češtinou stretávajú napríklad pri detských programoch,“ uviedol s tým, že v Čechách takúto možnosť nemajú.

„České deti slovenským nerozumejú. Bojím sa, že raz dospejeme do takého štádia, že sa budú, poviem to trošku hyperbolizovane, deti rozprávať po anglicky, pretože si nebudú rozumieť slovensko-česky,“ dodal.