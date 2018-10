Nadácia Zastavme korupciu podala tri podnety na obstarávania, v hre sú stovky miliónov eur

Ilustračné foto

Zdroj: nitralive.sk

BRATISLAVA - Nadácia Zastavme korupciu podala tri podnety za vyše 430 miliónov eur na obstarávania, v ktorých štát vyberal dodávateľov stavebných prác do Strategického parku Jaguar Land Rover (JLR) pri Nitre. Zákazky získala najmä stavebná firma Strabag, v jednom prípade s Doprastavom. Podľa nadácie by mal postup pri výbere dodávateľov preskúmať Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO), a to pre viaceré znaky obmedzenia otvorenej a férovej súťaže. Informovala o tom Lucia Pazičová, komunikačná manažérka Nadácie Zastavme korupciu.