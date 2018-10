Policajný prezident Lučanský otvorene: Krajmer nemal na mieste činu po vražde čo robiť

Súčasný policajný prezident Milan Lučanský v rozhovore pre Aktuality.sk uviedol, že o vykonávateľoch vedeli už mesiac. Museli však zohľadniť to, že niektorí o pripravovanej akcii vedeli. Museli preto zasiahnuť skôr, než mali v pláne.

Možných vykonávateľov sme mali už mesiac

Fakt, že obvinený Zoltán Andruskó údajne označil za objednávateľa podnikateľa Mariana Kočnera, komentovať nechcel. „Môžem len potvrdiť to, čo bolo povedané. Možných vykonávateľov skutku sme mali už mesiac. Monitorovali sme ich, riešili sme ich zvyky a spôsoby. Snažili sme sa dostať aj k objednávateľovi.Museli sme však zohľadniť fakt, že niektorí právni zástupcovia, ktorí majú viacero informácií zo spisu, mali informácie aj o tom, že táto akcia je pripravovaná,“ povedal Lučanský v rozhovore.

Zdroj: TASR/Dušan Hein, SITA/Jakub Julény, Topky

Akciu preto museli vykonať skôr, než mali v pláne, aby nedošlo k zmareniu operácie. „Čo mi je veľmi ľúto, lebo sme mohli túto vec potiahnuť ešte dva mesiace a možno by sa podarilo preukázať aj to, kto je objednávateľ,“ priznal šéf polície. Momentálne preto idú prácnejšou cestou. Musia verifikovať výpovede.

Politici nemajú čo komentovať vyšetrovanie

Lučanský komentoval aj vyjadrenie Roberta Fica, podľa ktorého je talianska stopa úplne vylúčená. Podľa policajného prezidenta pokiaľ by bola takáto stopa, novinári by sa na ňu už pýtali. Napriek tomu nebude vylučovať žiadnu stopu, lebo je to stále na úrovni vyšetrovania. „Nie je vylúčené, že sa nemôže neskôr objaviť a preukázať,“ povedal.

Tomáš Szabó Zdroj: SITA/Jakub Julény

Ficove vyjadrenia komentovať nebude rovnako, ako nebude komentovať opozičných politikov. „Stále sa budem pridŕžať slov generálneho prokurátora, že politikom neprislúcha, aby sa akokoľvek vyjadrovali k téme vyšetrovania vraždy Jána Kuciaka,“ uviedol s tým, že chápe, prečo tieto vyjadrenia vrhajú na Fica zlé svetlo. O tom, aké sú dve verzie, s ktorými polícia pracuje a či medzi nimi je aj Marian Kočner, Lučanský nevie.

Krajmer tam nemal čo robiť

Priznal, že na začiatku vyšetrovania vznikli chyby, ktoré sa snažil napraviť. Priznal, že prítomnosť človeka na mieste činu, ktorý tam nemá čo robiť, môže spochybniť dôkazy. Môžu byť považované za nezákonné. Rovnako priznal, že prítomnosť Roberta Krajmera na mieste činu môže stažiť dokazovanie. „Ja si myslím, že áno. Peter Hraško (riaditeľ NAKA) ako nadriadený tam mohol byť, ale Krajmer tam podľa môjho uváženia nemal čo robiť,“ povedal.

Zdroj: Reprofoto/TV JOJ

Vyjadril sa aj k osobe údajného strelca Tomáša Szabóa. Podľa neho sa nedá sledovať každý. Keď policajt odíde do civilu, je to už jeho osobná prezentácia. „Ja sa tiež budem pýtať našich psychológov, prečo ten človek, čo spáchal tento skutok, prešiel cez psychotesty a stal sa policajtom. Ale každý sa vyvíja. Psychológ hneď povie, je to skúmaný stav v danom čase. Niektoré veci by sa mali dať predvídať, ale každý sa vyvíja, nielen pod tlakom okolností a prostredia,“ uviedol Lučanský.