Bývalý generálny prokurátor Dobroslav Trnka: Objednávka vraždy Šufliarskeho ma desí

BRATISLAVA - Pred pár dňami sa dostala do médií informácia, že obvinení v prípade vraždy novinára Jána Kuciaka si mali objednať ďalšiu vraždu. Malo ísť o prvého námestníka Generálnej prokuratúry Petra Šufliarskeho. Táto informácia vydesila mnohých. Patrí medzi nich aj Dobroslav Trnka, ktorý sa pozná aj s Marianom Kočnerom. Neverí, že by si vraždu mohol objednať podnikateľ.

Dobroslav Trnka je bývalým generálnym prokurátorom a dnes pracuje na organizačnom a kontrolnom odbore na Generálnej prokuratúre. V čase jeho pôsobenia zavreli Mikuláša Černáka. Jeho meno sa však spája aj s kauzou Glance House či s prepustením Jozefa Majského. Pozná sa aj s Marianom Kočnerom.

V rozhovore pre SME Trnka povedal, že doterajšie výsledky vyšetrovania sú podľa neho pozitívne. Priebeh sleduje z médií, no verzia, že objednávateľom by mohol byť kontroverzný podnikateľ Marian Kočner je pre neho hypotetická. „Ja nie som vyšetrovateľ, ak on pracuje s takouto verziou, samozrejme je to určite horúca stopa,“ povedal.

Nemám dôvod meniť vzťahy s Kočnerom

S Kočnerom sa spoznal na vojne. „Nemám dôvod meniť nejaké kamarátske vzťahy. Ale faktom je, že sme sa už aspoň štyri roky nevideli, teda odkedy nie som generálny prokurátor,“ objasnil Trnka svoj vzťah s Kočnerom. „My sme spolu nechodili ani na pivo, ani na dovolenky, ani na výlety.“ Fakt, že si mal Kočner údajne objednať vraždu Kuciaka na neho nepôsobí dobre a sám neverí, že by toho bol schopný.

Údajná objednávka vraždy Šufliarskeho ma desí

Trnku zatiaľ na výsluch nepredvolali, dôvodom by mohli byť práve jeho vzťahy s podnikateľom. O Novinároch sa podľa jeho slov nikdy nerozprávali. „Keď som s ním bol v kontakte, mal som ostro vyhranený názor na jeho správanie sa k novinárom,“ vysvetlil. Podľa Trnku mu Kočner povedal, že to aký má vzťah s novinármi je jeho vec.

V čase, keď strieľali po aute manželky pána Šufliarskeho, strieľali aj po aute Trnku. „Vtedy to bolo vyšetrované, lebo to bolo v čase, keď sme riešili kauzy okolo Černáka a Kaštana,“ povedal bývalý generálny prokurátor. To, že si mali objednať aj vraždu Šufliarskeho ho desí. „Desilo by to každého normálneho človeka. Ja Šufliarskeho poznám a keď on cez svoju hovorkyňu požiada, aby sa k tomu médiá nevyjadrovali, ja ho musím rešpektovať, veď som jeho podriadený.“