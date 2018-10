Rozdelenie financií podľa návrhu rozpočtu: Ministerstvá si prilepšia o milióny eur

Výdavky na rok 2019 sú oproti schválenému tohtoročnému rozpočtu vyššie o 17,1 milióna, čo predstavuje nárast o 14,3 percenta. Nárast je zaznamenaný najmä vo výdavkoch na tovary a služby.

„Výdavky na tovary a služby sa navrhujú vo výške 51,4 milióna eur, čo predstavuje nárast oproti schválenému rozpočtu roku 2018 o 12,6 milióna eur, teda o 32,6 percenta. Nárast je spôsobený rozpočtovaním výdavkov na predsedníctvo SR v Organizácii pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE), výdavkov na predsedníctvo SR v Organizácii pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD), posilnením prevádzkových výdavkov ako aj zvýšením výdavkov na školné a zamestnávanie miestnych síl,“ vysvetľuje sa v návrhu rozpočtu.

Zvýšia sa peniaze aj na osobné výdavky – tie budú 71,4 milióna eur a to je nárast o 3,76 milióna (5,56%). Dôvodom je valorizácia platov a zvýšenie platov zamestnancov v zahraničí. Nemení sa suma určená na kapitálové výdavky, ostáva vo výške 3,5 milióna eur. Peniaze pôjdu najmä na rekonštrukciu veľvyslanectva v Londýne, nákup dopravných prostriedkov a kancelárskych strojov.

Na rozvojovú spoluprácu má ministerstvo vyčlenených 7 226 162 eur. To sa oproti schválenému rozpočtu na tento rok veľmi nezmenilo, ide o nárast o 11 300 eur. Peniaze pre Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí sa navrhujú vo výške 1, 69 milióna eur, čo je nárast o 17-tisíc eur.

Prezidentovi pridali

Kancelária prezidenta republiky bude v roku 2019 hospodáriť so sumou 4,87 milióna eur, čo je nárast o 130-tisíc oproti schválenému rozpočtu na tento rok. Vyplýva to z návrhu rozpočtu verejnej správy na nasledujúce tri roky. Objem osobných výdavkov je na úrovni 3,10 milióna eur, čo je nárast o 93 700 eur (3,11%), dôvodom nárastu je najmä dopočet valorizácie platov zamestnancov z roku 2018 do nasledujúcich rokov. Menej pôjde na tovary a služby.

Návrh rozpočtu hovorí o sume 1,57 milióna, čo je pokles o 32,6 tisíc eur. Dôvodom je, že kancelária si presunula časť výdavkov do kategórie bežné transfery. Na tie pôjde 150-tisíc eur, teda takmer o 22-tisíc viac. Na kapitálové výdavky pôjde 47-tisíc eur. Tie si kancelária na tento rok nerozpočtovala.

NR SR dostane o pätinu menej

Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky (NR SR) by mala mať v roku 2019 k dispozícií 31,9 milióna eur, čo je v porovnaní so schváleným rozpočtom na rok 2018 o 7,83 milióna eur menej, teda ide o pokles o 19,7 percenta. Uvádza sa to v návrhu štátneho rozpočtu na budúci rok, ktorý vo štvrtok zverejnilo ministerstvo financií.

Ako sa ďalej uvádza v návrhu, osobné výdavky sa na rok 2019 rozpočtujú na úrovni 18,1 milióna eur, čo v porovnaní so schváleným rozpočtom roku 2018 predstavuje nárast o 951-tisíc eur (5,56 %) z dôvodu premietnutia valorizácie platov zamestnancov z roku 2018 do nasledujúcich rokov a zabezpečenia obligatórnych platových náležitostí zamestnancov.

"Výdavky na tovary a služby sa na rok 2019 rozpočtujú v objeme 10,2 milióna eur, čo v porovnaní so schváleným rozpočtom roku 2018 predstavuje nárast o 987-tisíc eur, teda o 10,7 percenta," píše sa v návrhu rozpočtu. Nárast je spôsobený výdavkami na Jarné zasadnutie Parlamentného zhromaždenia Organizácie Severoatlantickej zmluvy v roku 2019 ako aj zabezpečením výdavkov na údržbu a prevádzku budov.

V oblasti bežných transferov sa na rok 2019 navrhuje suma 179-tisíc eur, čo je na úrovni schváleného rozpočtu roku 2018. Kapitálové výdavky na rok 2019 vo výške 3,42 milióna eur medziročne klesajú o 9,76 milióna eur, teda o 74,1 percenta. Výdavky klesajú v dôsledku nižších plánovaných výdavkov na pokračujúcu rekonštrukciu Bratislavského hradu. Prostriedky budú použité aj na rekonštrukciu a modernizáciu softvéru, nákup prevádzkových strojov a nákup výpočtovej techniky.

Pol miliardy na enviro

Ministerstvo životného prostredia (MŽP) by mal dostať na budúci rok 541 miliónov eur. Finančné prostriedky štátneho rozpočtu bude tvoriť 85,7 milióna eur a prostriedky zo štrukturálnych fondov EÚ vrátane spolufinancovania predstavujú 455 miliónov eur. Rozpočet na rok 2019 tak oproti schválenému rozpočtu na rok 2018 vzrastie o 347 miliónov eur. Dôvodom nárastu je najmä viac prostriedkov z fondov EÚ v rámci 3. programového obdobia a tiež zohľadnenie výdavkov určených na priority na rok 2019. Vyplýva to z návrhu štátneho rozpočtu na rok 2019.

Prostriedky zo štátneho rozpočtu sa v porovnaní s rokom 2018 zvýšia o 3,56 milióna eur, čo predstavuje nárast o 4,33 percenta. Dôvodom je potreba financií na rozpočtovanie výdavkov potrebných na dopracovanie stratégie na ochranu ovzdušia, plnenie geologických úloh, ako sú sanácie a havarijné zosuvy, vypracovanie zonácie národných parkov a výkup pozemkov v chránených územiach ako aj plnenie záväzkov vyplývajúcich z Parížskej dohody.

Najviac peňazí, vyše 300 miliónov eur, pôjde z rozpočtu MŽP na vodné hospodárstvo. V porovnaní so schváleným rozpočtom v roku 2018 sú plánované výdavky vyššie o 238 percent vďaka nárastu prostriedkov z EÚ o 342 percent. Výdavky za túto oblasť sú určené na preventívne protipovodňové opatrenia, dobudovanie povodňového varovného systému, zásobovanie vodou a odvádzanie a čistenie odpadových vôd. Do oblasti energeticky efektívneho nízkouhlíkového hospodárstva smeruje 165,5 milióna eur a tvoria ich iba prostriedky EÚ. Výdavky sú určené na podporu výroby energie z obnoviteľných zdrojov, zvýšenie energetickej efektívnosti v podnikoch a verejných budovách. Na ochranu prírody a krajiny v roku 2019 pôjde 17,5 milióna eur, čo je o 4,6 percenta menej ako tento rok. Výdavky sú určené na výskum a tvorbu legislatívy v oblasti geológie a ochrany prírody, praktickú starostlivosť o chránené územia a živočíchy ako aj na environmentálnu výchovu.

Viac na SIS aj prokuratúru

Slovenská informačná služba má mať v budúcom roku na svoje fungovanie k dispozícii 54 853 914 eur. Ako sa ďalej uvádza v Návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2019 až 2021, celkové výdavky na rok 2019 sú oproti schválenému rozpočtu roku 2018 vyššie o 1,86 milióna eur, čo predstavuje nárast o 3,50 %. "V rámci tovarov a služieb sa rozpočtujú prostriedky na zabezpečenie základnej prevádzkovej činnosti Slovenskej informačnej služby vrátane osobných výdavkov a výdavkov na bežné transfery," uvádza sa v dokumente ministerstva financií. Kapitálové výdavky na rok 2019 predstavujú štyri milióny eur, a to najmä na zabezpečenie modernizácie informačných a komunikačných technológií SIS.

Generálna prokuratúra SR by mala mať v budúcom roku k dispozícii 106 705 475 eur. Oproti schválenému rozpočtu na rok 2018 jej výdavky rastú o 7,81 milióna eur, t. j. o 7,90 %. Financie má GP SR využívať napríklad na pokrývanie bežných výdavkov, ako sú napríklad mzdy alebo tovary a služby. "V návrhu rozpočtu osobných výdavkov na roky 2019 až 2021 je premietnutá valorizácia platov zamestnancov z roku 2018 na úrovni 4,8 %, dopočet zákonných náležitostí prokurátorov na úrovni prognózy Ministerstva financií SR a zvýšenie osobných výdavkov v sume 48,6 tisíc eur v nadväznosti na schválenie zákona o niektorých opatreniach na zníženie administratívnej záťaže osôb využívaním informačných systémov verejnej správy," konštatuje materiál s tým, že na bežné výdavky má GP k dispozícii 102 028 990 eur.

Ministerstvo vnútra

Ministerstvo vnútra by v budúcom roku malo mať na svoje fungovanie k dispozícii 2 464 409 315 eur. Ako sa ďalej uvádza v Návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2019 až 2021 z ministerstva financií, celkové výdavky rezortu v roku 2019 oproti schválenému rozpočtu roka 2018 rastú o 68,9 milióna eur, čo predstavuje nárast o 2,91 %. Z celkovej sumy by 1 215 347 063 eur mal ísť na kapitolu Efektívna a spoľahlivá štátna správa. Táto položka zahŕňa oblasti Ochrana verejného poriadku, Záchrana života a zdravia, Voľby, Azylová politika aj fungovanie okresných úradov.

Ochrana verejného poriadku zahŕňa zabezpečenie činnosti kriminálnej, finančnej, poriadkovej, dopravnej a mýtnej polície, inšpekčnej služby Policajného zboru, Kriminalistického a expertízneho ústavu Policajného zboru, železničnej polície aj Úradu pre ochranu ústavných činiteľov a diplomatických misií Ministerstva vnútra SR. Celkovo by na túto oblasť malo mať ministerstvo k dispozícii 744 107 248 eur. Oblasť Záchrana života a zdravia zahŕňa výdavky "určené na opakujúce sa činnosti, služby a dodávky zamerané a určené na vytváranie riadiacich, organizačných, personálnych a materiálno-technických podmienok pre účinnú ochranu života, zdravia a majetku pred požiarmi alebo účinkami živelných pohrôm v horských podmienkach". Na túto oblasť má mať rezort k dispozícii 113 887 231 eur. Na voľby má mať ministerstvo v budúcom roku k dispozícii 20 496 976 eur, tieto financie majú pokryť výdavky na voľbu prezidenta ako aj poslancov Európskeho parlamentu.

Ďalšou kapitolou rozpočtu pre rezort vnútra je Výchova a vzdelávanie mládeže, na ktoré by mal rezort využiť sumu 1 179 669 315. "Program je určený na zabezpečovanie výchovy a vzdelávania pre deti a žiakov materských škôl, základných škôl a stredných škôl, na podporu samostatnej tvorivej činnosti detí a žiakov a zvýšenie ochrany pedagogických a odborných zamestnancov pred infekčnými ochoreniami úhradou časti nákladov na vakcíny proti hepatitíde typu A a B," uvádza sa v dokumente.

Sumu 43 983 506 má mať rezort k dispozícii na informačné technológie a čiastka 346 065 eur má byť vynaložená na medzirezortné programy, napríklad Civilné núdzové plánovanie alebo Ochrana kritickej infraštruktúry. V rámci operačných programov Európskej únie by mal rezort dostať 25 063 366 vrátane spolufinancovania.

Rezort obrany

Ministerstvo obrany SR by malo na budúci rok hospodáriť so sumou viac ako 1,66 mld. eur. Vyplýva to z návrhu zverejneného rozpočtu na najbližšie tri roky. Táto suma je o 581 miliónov eur vyššia ako tohtoročný schválený rozpočet. Celkové obranné výdavky sú na rok 2019 rozpočtované vo výške 1,73 percenta HDP. Slovenská republika v prípade schválenia návrhu rozpočtu splní stanovený cieľ, ktorý sme deklarovali Severoatlantickej aliancii (NATO) o rok skôr. Postupne by mali byť výdavky zvyšované do roku 2024 až na úroveň rovných dvoch percent HDP. V návrhu sú započítané aj modernizačné projekty, napríklad akvizícia nových nadzvukových stíhačiek F-16 Block 70/72 či dopravné prostriedky a viacúčelové vrtuľníky.

Kapitálové výdavky na rok 2019 sú podľa návrhu rozpočtované na 823 miliónov eur, čo predstavuje oproti schválenému rozpočtu na rok 2018 nárast o 233 percent. Tieto prostriedky majú byť využité predovšetkým na rozvoj obrany či nákup dopravných prostriedkov a modernizáciu leteckej techniky, vrátane nákupu vrtuľníkov. Podľa návrhu by mali narásť aj osobné výdavky, ktoré sa na rok 2019 rozpočtujú v sume 398 miliónov eur. V tejto oblasti to predstavuje medziročný nárast o 13,6 milióna eur, čo podľa návrhu súvisí s valorizáciou platov zamestnancov. Tovary a služby sa na rok 2019 rozpočtujú v sume 282 miliónov eur, čo predstavuje oproti schválenému rozpočtu roku 2018 pokles o 7,06 milióna eur. Tieto výdavky boli presunuté do kapitálových výdavkov.

Ministerstvo financií SR v navrhovanom rozpočte na najbližšie tri roky tiež uvádza, že výdavky rezortu obrany sú plánované v súlade s politickým záväzkom Slovenskej republiky v rámci investovania do obrany členskými krajinami NATO.

Viac na spravodlivosť

Ministerstvo spravodlivosti SR by malo mať v roku 2019 o 39,5 milióna eur viac ako v roku 2018, vyplýva to z navrhovaného rozpočtu na najbližšie tri roky. Rezort spravodlivosti dostane 439 miliónov eur, čo predstavuje medziročný nárast o 9,87 percenta. Z návrhu rozpočtu tiež vyplýva, že rezort dostane finančné prostriedky aj na prípravu výstavby novej väznice či zvyšovanie miezd justičných zamestnancov. Osobné výdavky kapitoly rezortu spravodlivosti predstavujú plánovanú sumu 301 miliónov eur, čo je nárast oproti roku 2018 o 28,2 milióna eur. Nárast je spôsobený aj valorizáciou platov, dopočtom zákonných náležitostí sudcov, dofinancovaním osobných výdavkov zamestnancov ústredného orgánu a súdnictva a zvýšením osobných výdavkov na zabezpečenie stabilizácie personálu Zboru väzenskej a justičnej stráže.

Tovary a služby na rok 2019 sa rozpočtujú v sume 103 mil. eur, medziročne rastú o 8,28 mil. eur, čo predstavuje nárast o 8,71 percenta. Ide o zabezpečenie bežných prevádzkových výdavkov a prevádzky informačných systémov súdnictva. Zabezpečujú sa výdavky na prípravu prevádzky Detenčného ústavu Hronovce a prípravu PPP projektu ústavu Rimavská Sobota-Sabová. Bežné transfery na rok 2019 sa rozpočtujú v sume 18,4 mil. eur, čo predstavuje pokles o 4,96 mil. eur, teda 21,2 percenta. Pokles je spôsobený presunom do tovarov a služieb na základe metodického usmernenia ministerstva financií k ekonomickej klasifikácii príjmov a výdavkov Centra právnej pomoci. Dotácia na osobitný účet ZVJS je 3,18 mil. eur.

V návrhu rozpočtu sú tiež započítané financie na rekonštrukcie niektorých súdnych budov. Na väzenstvo sa rozpočtujú výdavky 179 mil. eur. V porovnaní so schváleným rozpočtom roku 2018 sú výdavky väzenstva vyššie o 14,8 mil. eur. Nárast podľa návrhu spôsobili vyššie osobné výdavky a vyššie výdavky na pracovné odmeny obvinených a odsúdených v súvislosti s ich valorizáciou. Výdavky na riešenie potrieb väzenstva pokrývajú základné zabezpečenie výkonu väzby a výkonu trestu odňatia slobody, vrátane súvisiacej ochrany a stráženia objektov ako aj zabezpečenia ochrany poriadku a bezpečnosti v súdnych objektoch. V ústavoch na výkon väzby a v ústavoch na výkon trestu odňatia slobody bolo k 31. augustu 2018 umiestnených 10 385 osôb, z toho 1 509 obvinených a 8 876 odsúdených.

Finančne si podľa návrhu rozpočtu polepšia aj ďalšie justičné inštitúcie, vrátane Ústavného súdu SR, Najvyššieho súdu SR či Súdnej rady SR. Výdavky kapitoly Kancelária Ústavného súdu SR sa na rok 2019 rozpočtujú v sume 5,68 milióna eur, medziročne rastú o 578 tisíc eur, čo predstavuje 11,3 percenta. Výdavky kapitoly Najvyššieho súdu SR na rok 2019 sa rozpočtujú v sume 19 miliónov eur a oproti schválenému rozpočtu roku 2018 medziročne rastú o 3,66 milióna eur, čo predstavuje nárast o 23,8 percenta. Dôvodom je jednorazové zvýšenie kapitálových výdavkov na informačno-komunikačné technológie. Porastú aj výdavky kapitoly Súdnej rady SR na rok 2019, podľa návrhu sa rozpočtujú v sume 959 tisíc eur a oproti schválenému rozpočtu roku 2018 medziročne narastú o 178 tisíc eur.