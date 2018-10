Konflikt medzi Lučanským a bývalým viceprezidentom Málikom: Manipulácia s informáciami

Ako sa uvádza v stanovisku NBÚ, ktoré poskytol, úrad postupuje v súlade so zákonom o priestupkoch. „V prípade, že sa informácie o neoprávnenej manipulácii potvrdia, úrad uloží sankciu podľa zákona o ochrane utajovaných skutočností,“ uvádza sa v stanovisku. Pokutu môže úrad uložiť do jedného roka odo dňa, keď sa úrad dozvedel o porušení povinností na úseku ochrany utajovaných skutočností, najneskôr však do troch rokov odo dňa, keď k porušeniu povinností došlo.

Bývalý policajný viceprezident Jaroslav Málik má problém s bezpečnostnou previerkou. Udelil mu ju policajný Odbor špecializovaných služieb Prezídia Policajného zboru Slovenskej republiky a nie Národný bezpečnostný úrad (NBÚ). Málik sám tento odbor viedol, teda preverovali ho jeho podriadení.

Ministerka vnútra Denisa Saková v parlamente povedala, že Málik získal previerku na základe paragrafu 18 odsek 4 zákona o ochrane utajovaných skutočností, podľa ktorého „Policajný zbor vykonáva bezpečnostné previerky všetkých stupňov, ak je navrhovaná osoba príslušníkom Policajného zboru alebo jeho zamestnancom, alebo uchádzačom o prijatie do pracovnoprávneho vzťahu alebo obdobného pracovného vzťahu vrátane služobného pomeru a plní alebo bude plniť úlohy kriminálneho spravodajstva“. Tento odbor udelil Málikovi previerku na stupeň tajné.

Rozpor so zákonom

Keď sa v roku 2016 stal Málik prvým viceprezidentom Policajného zboru SR, oboznamoval sa aj s utajovanými skutočnosťami a preto potreboval aj bezpečnostnú previerku. Ministerka vnútra Denisa Saková v NR SR uviedla, že Málikovi na základe previerky policajným odborom udelil vtedajší policajný prezident Tibor Gašpar záznam o určení oboznamovať sa s utajovanými skutočnosťami stupňa utajenia tajné. To má byť však podľa informácií v rozpore so zákonom o ochrane utajovaných skutočností, pretože Málikova previerka bola platná podľa citovaného zákona, len pokiaľ si plnil úlohy kriminálneho spravodajstva, teda kým pracoval ako šéf Odboru špecializovaných služieb.

Úrad sekcie kontroly a inšpekčnej služby ministerstva vnútra už prešetruje podnet proti bývalému policajnému viceprezidentovi Jaroslavovi Málikovi za to, že nemal platnú bezpečnostnú previerku. Zároveň prezident Policajného zboru SR Milan Lučanský oznámil Národnému bezpečnostnému úradu 17. septembra, že existuje podozrenie z možnej neoprávnenej manipulácie s utajovanými skutočnosťami Málikom. Málik je dnes policajným pridelencom v Belehrade.