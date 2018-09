Opozícia nesúhlasí s rozširovaním dotácií v pôsobnosti ministerstva hospodárstva

BRATISLAVA - Parlamentná opozícia nesúhlasí s tým, aby sa rozširovali dotácie v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva SR (MH). Opozícia si myslí, že zo strany vlády pri novele zákona o poskytovaní dotácií v pôsobnosti rezortu hospodárstva ide o nekoncepčné kroky, a to najmä pri zavádzaní podpory pre automobily s alternatívnymi palivami.

„Chceme naozaj investovať do alternatívnych zdrojov, ale malo by to byť iným spôsobom. Podpora bude iba pre bohatých alebo pre podnikateľov. Ide iba o čiastkovú a kozmetickú podporu,“ uviedol v Národnej rade SR v rozprave poslanec za hnutie OĽaNO a jeho tieňový minister hospodárstva a financií Eduard Heger.

Podľa neho by sa mala vypracovať dlhodobá stratégia pre automobily s alternatívnym pohonom. „Podpora by mala smerovať na výskum tohto segmentu, a nie na nákup hotového výrobku. Súčasná vláda tak k tomu nepristupuje koncepčne,“ zdôraznil Heger s tým, že od vlády by očakával skôr väčšiu podporu verejnej dopravy. „Napríklad na nákup elektrických autobusov,“ dodal Heger.

„Tento zákon meníme za posledné dva roky už druhýkrát. Prečo pán minister nechcete zistiť, prečo tie dotácie nefungujú? Výsledkom selektívnych opatrení bude deformácia podnikateľského prostredia. Nič systémové vláda zatiaľ nenašla,“ konštatovala poslankyňa za stranu SaS Jana Kiššová. Podľa nej by mala vláda skôr plošne znížiť dane než niekoho na úkor iných finančne podporovať selektívnymi dotáciami.

Podľa uvedenej novely zákona by malo mať možnosť ministerstvo hospodárstva poskytovať dotácie aj pre oblasť elektromobility. Okrem elektromobilov by mal mať rezort hospodárstva možnosť dotovať aj automobily s inými alternatívnymi palivami a budovanie príslušnej infraštruktúry. Taktiež by mali po novom mať vďaka spomínanej novele prístup k dotáciám na obnoviteľné zdroje energií malé a stredné podniky, ako aj samosprávy. „Cieľom návrhu zákona je tiež zabezpečiť zosúladenie okruhu oprávnených žiadateľov o dotácie na podporu ochrany spotrebiteľa,“ informoval v rámci parlamentnej rozpravy minister hospodárstva Peter Žiga.