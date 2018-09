Parlament riešil ďalšie návrhy zákona: TOTO sú nové podmienky odchodu do dôchodku

BRATISLAVA - Dôchodkový vek na Slovensku sa bude zverejňovať päť rokov dopredu. Vyplýva to z novely zákona o sociálnom poistení z dielne koaličnej strany Most-Híd, ktorú vo štvrtok definitívne schválil parlament.

Po novom sa zavedie mechanizmus, podľa ktorého sa má od roku 2019 každoročne vydávať opatrenie, ktoré určí dôchodkový vek na príslušný rok v predstihu piatich rokov. Zmení sa tiež to, že sa bude dôchodkový vek určovať na roky a mesiace, nie na roky a dni, ako je to v súčasnosti, čím bude dôchodkový vek podľa poslancov viac zapamätateľný.

Dôchodkový vek poistenca, ktorý v budúcom roku dovŕši 62 rokov, by mal byť 62 rokov a 6 mesiacov, v roku 2020 by mal dosiahnuť 62 rokov a 8 mesiacov, v roku 2021 má byť stanovený na 62 rokov a 10 mesiacov, v roku 2022 má byť 63 rokov, a v roku 2023 má byť stanovený na 63 rokov a 2 mesiace. Inšpiráciou pre zmenu zákona bol pre poslancov dôchodkový systém v Českej republike, ktorý taktiež ustanovuje dôchodkový vek na dlhšie obdobie do budúcnosti.

"Podarilo sa nám odstrániť nedostatky, ktoré v zákone boli veľmi dôležité. Nedostatkom bolo, že dôchodkový vek bol určený na roky a dni, po novom bude určený na roky a mesiace. Je to zapamätateľné, inšpirovali sme sa legislatívou okolitých krajín," skonštatovala na tlačovej konferencii po hlasovaní o zákone poslankyňa Irén Sárközy (Most-Híd). Dôchodcovia tak vďaka prijatiu novely pôjdu v budúcom roku do dôchodku o niečo skôr, ako by šli podľa opatrenia rezortu práce, keďže sa mal dôchodkový vek na budúci rok predĺžiť na 62 rokov a 202 dní.

"Ľudia budúci rok pôjdu do dôchodku skôr o tri týždne, akoby išli, keby sme tento návrh nepredložili. Aj v roku 2020 pôjdu ľudia do dôchodku približne o štyri týždne skôr," doplnil štátny tajomník rezortu práce Ivan Švejna (Most-Híd). Zároveň ocenil, že návrh podporilo 133 poslancov vrátane opozičných. "Získali sme výraznú podporu opozície, to dokazuje, že zákon je odborný, som rád, že opozícia pri dôchodkových témach nepolitikárči," dodal Švejna.

Dôchodcovia aj tento rok majú dostať vianočný príspevok k dôchodku

Niektorí dôchodcovia aj na konci tohto roka majú dostať jednorazový príplatok k vianočnému príspevku vo výške 12,74 eura. Koaličný poslanec Erik Tomáš (Smer-SD) predložil pozmeňujúci návrh k novele zákona o sociálnych službách, ktorú pripravila trojica koaličných poslankýň. Nárok na takýto vianočný príplatok k dôchodku majú mať tí penzisti, ktorých dôchodok je do dvojnásobku sumy životného minima, teda do 410,14 eura. Jednorazové zvýšenie sumy vianočného príspevku niektorým poberateľom dôchodku odklepol parlament aj po minulé roky.

Tento krok v pléne kritizovali viacerí opoziční poslanci. "Som veľmi rozladená z toho, čo tu predviedol Tomáš. Keď si neuvedomíte vy, vaši kolegovia a minister práce Ján Richter (Smer-SD), že pokiaľ nezačnete nalievať peniaze do sociálnych služieb, tak vy nebudete mať komu dávať tie vaše slávne vianočné príspevky, pretože ľudia v zariadeniach vám pomrú. O chvíľu vy tých vašich voličov stratíte," skonštatovala poslankyňa OĽaNO Silvia Shazhad. Návrh považuje za pokrytecký. "Vy sa snažíte peniaze rozhadzovať v zákone, ktorý to potrebuje," podotkla Shazhad s tým, že zariadenia každý rok žiadajú zdroje navyše. "Vy si teraz tu schválite v tomto návrhu zákona vianočnú dotáciu na dôchodky. To je naozaj hanba," myslí si Shazhad.

Jedným z hlavných cieľov poslaneckej novely je pritom debarierizácia detských jaslí. "Pán poslanec Tomáš predložil taký návrh, ktorý dopĺňa obsahovo nesúvisiaci návrh zákona. Nemáte potrebu vysvetliť, prečo postupujete v rozpore s rokovacím poriadkom," upozornil poslanec Ondrej Dostál (SaS).

Erik Tomáš adresoval Dostálovi, že jeho najväčšou vášňou je hrabať sa v legislatívno-technických procedúrach. "Každý robíme niečo v parlamente. Niekto sa snaží dať dôchodcom vianočný príspevok, niekto sa snaží hrabať v procedúrach," tvrdí Tomáš s tým, že je bežnou praxou tento príspevok dávať počas každej vlády. Tomáš vysvetlil, že tento návrh mal byť súčasťou novely zákona o sociálnom poistení, ktorá bola presunutá na nadchádzajúcu schôdzu. "Dali sme to do tohto zákona, aby sme stihli zákon o rozpočte a hlavne preto, aby dôchodcovia mali vianočný príspevok," vysvetlil Tomáš s tým, že na budúci rok môže byť vianočný príspevok dvojnásobne vyšší.

Rozhorčená vývojom rokovania v parlamente bola aj poslankyňa Anna Verešová (OĽaNO). "To, čo počúvam, je nevídané. Porušujete zákon o rokovacom poriadku. Toto je dnes tretíkrát," odkázala koaličným poslancom Verešová a označila celkovo zákon o sociálnych službách "za trhací kalendár strany Smer-SD", keďže v ňom za posledné roky bolo robených neustále veľa zmien.

Poslanci odsúhlasili novelu zákona o vnútrozemskej plavbe

Novela zákona o vnútrozemskej plavbe, ktorú dnes schválila Národná rada SR, prevezme smernicu Európskeho parlamentu (EP) a Rady (Európskej únie) zo 14. septembra 2016, ktorá určuje technické požiadavky na lode vnútrozemskej plavby. Cieľom je dosiahnuť súlad s právom Európskej únie v oblasti technickej spôsobilosti plavidiel vnútrozemskej plavby. Novelu s účinnosťou od 2. januára 2019 pripravilo Ministerstvo dopravy a výstavby SR.

Novela zákona o vnútrozemskej plavbe z roku 2000 rieši aj vykonanie nariadenia Európskej komisie z 3. januára 2017 o postupoch na identifikáciu plavidiel podľa nariadenia EP a Rady o rekreačných plavidlách a vodných skútroch. Dopravný úrad tak bude prideľovať jedinečný kód výrobcu a bude hlavným kontaktným miestom pre prideľovanie a správu kódov výrobcu v SR. Dopravný úrad bude zároveň rozhodovať o povolení na prevádzku prístaviska, prekladiska, výväziska, resp. kotviska na sledovaných vodných cestách na žiadosť ich prevádzkovateľa, čo doteraz nebolo upravené.

Spresňujú sa časti zákona o odbornej spôsobilosti dopravcu vo vodnej doprave a o vydávaní licencií na vykonávanie verejnej vodnej dopravy. Technickú prehliadku malého plavidla bude môcť vykonať poverená osoba Dopravného úradu, podobne ako pri tzv. veľkých plavidlách. Úprava sa týka aj lodných listín, zriadenia požičovne plavidiel, odstraňovania plavidiel z vodnej cesty a prístavu, priestupkov a správnych deliktov, vrátane sadzobníka správnych poplatkov. Dopravný úrad už nebude riešiť odstraňovanie plavidiel z vodných ciest a prístavov, bude to v kompetencii prevádzkovateľov prístavov.

Odbremenenie krátkodobých nájmov do dvanásť mesiacov od administratívnej záťaže podľa novely zákona umožní štátnej spoločnosti Verejné prístavy, a. s., zvýšiť príjmy z prenájmu pozemkov a nebytových priestorov zaradených ako prioritný investičný majetok. Horná hranica sadzieb pokút za rôzne priestupky sa zvýši zo 165 na 300 eur a z 330 na 600 eur, pričom v druhom prípade zostáva v platnosti aj zákaz činnosti do jedného roka. Ministerstvo dopravy tvrdí, že v súčasnosti je horná úroveň sankcie neprimerane nízka a neplní efektívne svoje funkcie - prevenciu a represiu.

Parlament prijal aj novelu zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov

Novela zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov, ktorú dnes schválila Národná rada SR, by mala najmä zjednodušiť a sprehľadniť právnu úpravu rozhodovania vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome. Zároveň má odstrániť niektoré problémy súvisiace so správou bytového domu obomi zákonnými formami, teda správcom a spoločenstvom vlastníkov. Zmeny v zákone nadobudnú účinnosť 1. novembra 2018. Národná rada SR ešte v júni preložila hlasovanie o tomto bode v druhom čítaní na septembrovú schôdzu.

Súčasné znenie dotknutých častí zákona je podľa predkladateľov novely - poslanca Petra Antala a exposlankyne Edity Pfundtner (obaja Most-Híd) do veľkej miery nesystematické a neprehľadné, čo spôsobuje mnohé výkladové nejasnosti a praktické komplikácie sťažujúce alebo brániace riadnemu fungovaniu správy domu. V pôvodnom návrhu novely boli uvedené ako spoločné časti domu balkóny, lodžie a terasy, no po kritike verejnosti bol tento bod podľa spoločnej správy výborov vypustený.

Balkóny, lodžie a terasy sú totiž podľa spoločnej správy prvkami vonkajšej konštrukcie obvodových múrov, resp. strechy domu a tie už pre svoje technické riešenie a funkciu musia byť spoločnými časťami domu. Terasy by sa nemali zarátavať do podlahovej plochy bytu v prípade terás, ktoré sú zároveň spoločnou časťou domu, napríklad ako strecha bytového alebo nebytového priestoru na nižšom podlaží domu.

Novela by mala zabezpečiť jednoznačnejšiu, systematickejšiu a prehľadnejšiu úpravu prijímania rozhodnutí vlastníkmi. Zároveň má spresniť viacero súčasných zákonných ustanovení a zaviesť mechanizmy pre zvýšenú informovanosť vlastníkov bytov a nebytových priestorov o veciach týkajúcich sa správy domu. Taktiež by mala priniesť účinnejšie opatrenia na zvýšenie kontroly orgánov spoločenstva alebo správcu domov, pričom by mala zaviesť aj niektoré nové práva a povinnosti týchto subjektov. Súčasný zákon o vlastníctve bytov a nebytových priestorov z roku 1993 bol doteraz novelizovaný sedemnásťkrát.

Zmluva o spoločenstve sa bude uzatvárať v písomnej forme na neurčitú dobu, pričom sa schvaľuje rozhodnutím vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome. Zmluvu o spoločenstve podpisuje osoba zvolená za predsedu a iná osoba poverená vlastníkmi bytov a nebytových priestorov. Predseda spoločenstva je povinný schválenú zmluvu o spoločenstve a pri jej zmene úplné znenie zmluvy o spoločenstve doručiť každému vlastníkovi bytu a nebytového priestoru v dome do tridsať dní od jej schválenia vlastníkmi bytov a nebytových priestorov v dome. Zmluvu o spoločenstve nemôže vlastník bytu alebo nebytového priestoru v dome vypovedať.

Schôdza vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome by mala byť zvolaná podľa potreby, najmenej raz za rok, alebo keď o to požiada najmenej štvrtina vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome. Plán opráv na nasledujúci rok bude potrebné predložiť do 30. novembra bežného roka, pričom má zohľadniť najmä opotrebenie materiálu a stav spoločných častí domu a spoločných zariadení domu. Zároveň má navrhnúť výšku tvorby fondu prevádzky, údržby a opráv na kalendárny rok.

Železničné trate mimo prevádzky možno dočasne zmeniť na komunikácie a chodníky

Samosprávne kraje, obce alebo združenia obcí budú môcť využiť neprevádzkované železničné trate na dočasné vybudovanie miestnej komunikácie pre chodcov, chodníka alebo komunikácie pre cestnú nemotorovú prepravu. Mali by sa tak obmedziť prípady ohrozenia bezpečnosti chodcov a cyklistov používajúcich cesty, ktorých väčšina nemá bezpečný priestor po okrajoch. Umožňuje to novela zákona o dráhach na návrh poslancov za Most-Híd, účinnosť nadobudne 1. novembra 2018.

Prešiel pozmeňujúci návrh na odporúčanie ministerstva dopravy a výstavby, aby sa časť dráhy, ktorú sa nepodarí predať ani prenajať, mohla využívať aj na prevádzkovanie koľajovej nemotorovej dopravy, napríklad cyklodreziny. V posledných rokoch sa zvýšil záujem o takýto druh dopravy, pričom jej prevádzkovanie nevyžaduje náročné technické úpravy dráhy.

Zároveň sa umožní ponechanie a zakonzervovanie existujúcich tratí, stavieb a zariadení prislúchajúcich k danej trati. V prípade potreby bude naďalej zachovaná možnosť obnovenia dráhy v pôvodnom telese a na pôvodnej trase. Spod správneho poriadku bude vyňaté udeľovanie predchádzajúcich súhlasov ministerstva dopravy na uzavretie zmluvy o využití dráhy na účely dočasného vybudovania miestnej komunikácie určenej pre chodcov, chodníka, alebo miestnej komunikácie pre cestnú nemotorovú prepravu, ako aj na jej predĺženie.

"Železničná sieť obsahuje niekoľko tratí, ktoré sú dlhodobo nevyužívané a nepremáva na nich žiaden vlak, prípadne je na nich vedený vlak len príležitostne. Udržiavanie takýchto tratí je však nehospodárne, na čo poukázal aj dokument Revízia výdavkov v doprave, schválený vládou SR 5. októbra 2016," zdôvodnili svoj návrh poslanci za Most-Híd. Samotné rušenie tratí je podľa nich nezvrátiteľný krok a prípadné ich nové vybudovanie z dôvodov zmeny mobility, rozvoja priemyslu a zamestnanosti, či iných hospodársko-spoločenských faktorov by si vyžadovalo podstatne vyššie náklady než navrátenie do prevádzkyschopného stavu.

"Zároveň vzniká čoraz častejšia spoločenská potreba a požiadavka na využitie takýchto neprevádzkovaných tratí na iný účel než je vlaková doprava. Aktuálne znenie zákona neumožňuje po vyčerpaní možností prenájmu alebo predaja iný postup, než úplné zrušenie trate vrátane odstránenia všetkých jej súčastí podľa stavebných predpisov, čo generuje ďalšie náklady a výdavky," dodali poslanci za Most-Híd.

Schválili novelu, ktorá umožní pracovať praktickým sestrám v ambulanciách všeobecných lekárov

Poslanci Národnej rady SR vo štvrtok schválili vládny návrh novely zákona o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch. Jej súčasťou bol aj pozmeňujúci návrh, ktorý umožní praktickým sestrám pracovať v ambulanciách všeobecných lekárov. Výhrady k návrhu v rozprave mala aj poslankyňa Jana Cigánikovej zo strany Sloboda a Solidarita. Podľa nej sa o zmene málo diskutovalo a pripojením pozmeňovacieho návrhu k spomínanej novele sa obišiel legislatívny proces. Poukázala tiež na možný konflikt záujmov. Predseda parlamentného výboru pre zdravotníctvo Štefan Zelník, ktorý je autorom tejto zmeny, je podľa Cigánikovej v konflikte, keďže sám vlastní polikliniku.

Poslanec za OĽaNO Marek Krajčí uviedol, že zvyšovanie kompetencie praktických sestier, čiže doterajších zdravotníckych asistentov, je nevyhnutné. No bez zmeny formy vzdelávania to môže byť nebezpečné, varoval. Zelník poslancov ubezpečil, že návrh zmeny nevytvorili narýchlo. Rokovali aj so strednými zdravotníckymi školami. Podľa neho boli doteraz zdravotnícki asistenti "prevzdelávaní", čiže mali vyššie vzdelanie ako kompetencie. Získanie nových kompetencií praktických sestier tak podľa jeho slov pacientov neohrozí.

Krajčí predložil k novele ďalší pozmeňujúci návrh, ktorý poslanci akceptovali. Medzi drogy navrhol zaradiť aj cyklopropyl fentanyl a metoxyacetyl fentanyl, ktoré sa používajú ako lacné náhradky heroínu. Ich minimálne množstvo môže spôsobiť smrť. Človek sa môže intoxikovať aj náhodným kontaktom, uviedol Krajčí. Podľa neho sa dajú ľahko kúpiť cez internet. Pozmeňujúci návrh predniesol aj Martin Poliačik (nezaradený). Navrhol odstrániť zo zoznamu omamných a psychotropných látok kanabinoid CBD. Látka podľa neho nie je nebezpečná a zbytočne môže kriminalizovať ľudí, ktorí ho využívajú ako liek. Odstránenie CBD nenašlo podporu u ministerky zdravotníctva. Tento jediný pozmeňujúci návrh poslanci neschválili.

Vládny návrh zákona o omamných látkach má úplne preberať smernicu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/2103 z 15. novembra 2017. Cieľom je zahrnúť nové psychoaktívne látky do vymedzenia pojmu drogy, uvádza sa v dôvodovej správe. Zakotvuje zrušenie lehoty šiestich rokov na preukázanie, či riziková látka má vlastnosti omamnej látky alebo psychotropnej látky.