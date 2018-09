Kažimír na rokovaní vlády: Musíme urobiť všetko preto, aby fungovala prevádzka SAV

"Zákon prešiel, teraz si sadnú asi všetci právnici na Slovensku, aby zistili, čo to znamená. Má to celkom vážne majetkovo-právne dosahy," povedal Kažimír. Poznamenal, že dva mesiace sa rieši to, či niečo vzniklo alebo nie. "Ja si to nechám tiež najskôr vysvetliť, necítim sa ako odborník v tejto oblasti," povedal.

V rámci zákona, ktorý novelizuje zákon o vysokých školách, schválila NR SR v utorok (11. 9.) aj poslaneckú novelu zákona o SAV, ktorá upravuje postup v prípade, že organizácia SAV, ktorá bola založená ako verejná výskumná inštitúcia (VVI), nebude Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR zapísaná do registra VVI. V takom prípade stráca platnosť jej zakladacia listina ako VVI a organizácia sa vracia do stavu, v akom existovala do 30. júna 2018, t. j. do právnej formy štátnej rozpočtovej alebo príspevkovej organizácie.

"Týmto sa rieši súčasný stav ústavov a ďalších útvarov SAV, ktoré existovali v istom právnu vákuu po tom, čo ministerstvo školstva nedostalo všetky potrebné podklady a dokumenty, aby ich mohlo zapísať do registra VVI," uviedlo ministerstvo školstva. Novela súčasne zaväzuje SAV zabezpečiť do 31. decembra 2018 všetky potrebné úkony, aby sa jej organizácie mohli stať VVI na základe postupu, ktorý určuje zákon o VVI.

Zdroj: SITA/Diana Černáková

Opčný protokol k Dohovoru OSN proti mučeniu má zaviesť prehliadky nezávislými orgánmi

Zaviesť systém pravidelných prehliadok vykonávaných nezávislými medzinárodnými a národnými orgánmi na miestach, kde sú ľudia pozbavení slobody - taký cieľ má Opčný protokol k Dohovoru OSN proti mučeniu a inému krutému, neľudskému alebo ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestaniu (OP-CAT) s výhradou ratifikácie.

Slovenská republika ako zmluvná strana tohto dohovoru je povinná prijať zákonodarné, správne, súdne a iné opatrenia na predchádzanie zlému zaobchádzaniu. Návrh na podpis tohto opčného protokolu vláda na dnešnom rokovaní schválila. Opčný protokol, ktorý predložilo Ministerstvo spravodlivosti SR, ustanovuje opatrenia na zabránenie zlému zaobchádzaniu vo forme systematických návštev zariadení, kde sa nachádzajú alebo môžu nachádzať osoby pozbavené slobody.

Zdroj: TASR - Jakub Kotian

Vzhľadom na to, že Slovenská republika pristúpila k Dohovoru, jeho implementáciu vládou Slovenskej republiky monitoruje Výbor OSN proti mučeniu (CAT). Ratifikáciu opčného protokolu opakovane odporučili Slovenskej republike viaceré kontrolné ľudskoprávne mechanizmy OSN. Ako sa uvádza v predkladanom materiáli, Slovenská republika a Lotyšsko sú posledné členské štáty Európskej únie, ktoré opčný protokol doposiaľ neratifikovali.

Pridanou hodnotou opčného protokolu je, že zavádza dvojpilierový systém kontroly zaobchádzania s osobami pozbavenými slobody na vnútroštátnej úrovni v podobe národného preventívneho mechanizmu (NPM) a na medzinárodnej úrovni v podobe Podvýboru na predchádzanie mučeniu a inému krutému, neľudskému alebo ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestaniu (SPT).

Povýšenie plukovníkov do generálskej hodnosti

Vláda SR na dnešnom rokovaní odobrila na návrh Ministerstva obrany SR povýšenie troch plukovníkov do vojenskej hodnosti brigádnych generálov. Vymenovanie plukovníka Martina Michalka, plukovníka Jaroslava Poláka a plukovníka Petra Turského ešte musí do generálskej hodnosti odobriť prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska.

Novým štátnym tajomníkom MZV je František Ružička

Novým štátnym tajomníkom ministerstva zahraničných vecí sa stal František Ružička. Vláda ho dnes vymenovala do funkcie, hoci o ňom rokovali už pred tromi týždňami. Vtedy odvolali ku koncu augusta vtedajšiu dvojku rezortu diplomacie Ivana Korčoka, ktorý odišiel robiť veľvyslanca do USA.

Ružička pôsobil ako stály predstaviteľ Slovenska pri OSN (2012 - 2017), rok bol riaditeľom kancelárie predsedu Valného zhromaždenia OSN Miroslava Lajčáka. V minulosti pôsobil na veľvyslanectvách vo Washingtone (1992 - 1996), Prahe (1999 - 2003) a bol aj veľvyslancom vo Varšave (2005 - 2010).

Zdroj: SITA/Diana Černáková

Nový vedúci Úradu vlády SR

Vláda na dnešnom zasadnutí schválila vymenovanie Matúša Šutaj Eštoka do funkcie vedúceho Úradu vlády SR. Eštok obsadí toto miesto po Igorovi Federičovi, ktorý abdikoval ešte 30. júna tohto roka a následne si od 1. júla uplatnil poslanecký mandát. Vo funkcii vedúceho úradu vlády Federič pôsobil od 4. apríla 2012. Jeho odvolanie z funkcie schválili ministri 27. júna na rokovaní vlády.