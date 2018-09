Sopko: Zamestnanci SAV sú v právnej neistote, treba hľadať riešenie

V tejto situácii podľa neho nepomôže hľadať alebo pridávať nejaký paragraf, ale musí tam dôjsť k súčinnosti všetkých zainteresovaných strán. "Pokiaľ sa nezrealizuje súčinnosť všetkých zapojených, aj v rámci politikov, tak tento problém sa nevyrieši a bude sa stále naťahovať," povedal. Ministerka školstva Martina Lubyová (nominantka SNS) argumentovala tým, že je tu teraz novela, ktorá nadobudnutím účinnosti vráti organizácie do istoty právnej formy.

Sopko však poukázal na "podivuhodnú" súčinnosť medzi ministerstvom a SAV v rámci samotného procesu transformácie. "Ak SAV žiada 19. februára o metodické usmernenie a toto usmernenie príde priamo na SAV až 10. apríla, napriek tomu, že v záhlaví je uvedený dátum 19. marec, tak to vyvoláva veľké pochybnosti k tomu, aká ústretovosť tu bola voči SAV," povedal poslanec.

Lubyová nesúhlasí

Lubyová nesúhlasí, podľa nej všetko, čo bolo treba dodať do registra, bolo známe už v septembri 2017 a stanovené zákonom. Ako tvrdí, miesto toho, aby sa tým SAV začala zaoberať, požiadala o metodické usmernenie v septembri či októbri 2017, dala dokopy papiere do konca roka 2017 a polroka mohla odstraňovať nedostatky, tak jej prvé vykročenie v procese bolo 19. februára. "V zákone bolo napísane, že od septembra do konca marca to majú dodať. Oni šesť mesiacov nechali plynúť bez kontaktu s ministerstvom," uviedla ministerka, ktorá to nepovažuje za správny postup a odmieta obvinenia, že rezort nekonal rýchlo.

"Museli sa najímať extra právnici, aby prekontrolovali nedostatky po SAV, ktoré mohla akadémia za pol roka odstrániť," podotkla. Za pravdu ministerstvu dáva podľa Lubyovej aj Generálna prokuratúra SR. Tá podľa nej konštatovala, že ministerstvo neuskutočnilo zápis navrhovaných údajov do registra, a to z dôvodu nedodržania zákonom stanovených postupov a termínov zo strany SAV.

Sopko upozornil, že hádzaním viny jeden na druhého sa však nedorieši situácia okolo transformácie. Podľa neho je potrebné prijať opatrenie, ktoré bude posúdené zo všetkých strán a bude rýchle. Ministerka zároveň odmietla podozrenia o tom, že chcú privatizovať štátny majetok, ktorý má SAV v správe. "Sami podporíme, to aby nedošlo k privatizácii. Nech zostane majetok štátnym a v správe SAV," konštatovala.