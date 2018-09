MŽP reaguje na kritiku vedcov: Sólymos už dal preveriť protipovodňové práce na tokoch v Tatrách

Naše veľhory postihli v júli po prívalových dažďoch rozsiahle povodne, ktoré napáchali veľké škody. Ako uviedol hovorca ministerstva životného prostredia Tomáš Ferenčák, ŠOP má tiež zaistiť, aby práce, ktoré podľa zákona musia vodohospodári povinne vykonávať, boli maximálne šetrné voči prírode a prebiehali len tam, kde je to nevyhnutné na ochranu zdravia a majetku obyvateľov. „Treba však podotknúť, že vodohospodári postupujú výlučne v rámci protipovodňovej legislatívy, ktorá im ich postup prikazuje. Preto je nevyhnutné, aby sa aj v týchto prípadoch postupovalo systémovo s cieľom zabezpečiť ochranu obyvateľov a pritom aj náležitú ochranu našich najvzácnejších druhov a biotopov,“ zdôraznil Ferenčák.

Envirorezort týmto vyjadrením reagoval na kritiku zo strany vedcov zo Slovenská limnologickej a Slovenskej ichtyologickej spoločnosti, podľa ktorých v rámci povodňových zabezpečovacích prác dochádza vo Vysokých Tatrách k necitlivým zásahom do riečnych ekosystémov. Rozsah a charakter prác je podľa nich neadekvátny a bez ohľadu na potreby ochrany prírody.

„Znepokojuje nás vyhlásený povodňový stupeň a mimoriadna situácia, ktorá aj mesiac po povodni umožňuje okamžité zásahy do korýt vodných tokov a obchádzanie riadneho verejného obstarávania pri ich objednávaní. Domnievame sa, že reálnym účelom týchto zásahov nie je protipovodňová ochrana, ale umelé navyšovanie prác za účelom čerpania väčšieho množstva finančných prostriedkov,“ uviedli vo vyhlásení experti, ktorí vyzvali ministra životného prostredia, aby zastavil prebiehajúce práce v súčasnom rozsahu.

Konštatovali tiež, že práce sú vykonávané aj na rieke Belá, ktorá je v európskom systéme NATURA 2000 zaradená medzi lokality európskeho významu. „Je jedinou divočiaco-migrujúcou riekou na Slovensku, ktorá je predmetom výskumu mnohých vedcov už celé desaťročia. Podľa nášho názoru zabezpečovacie práce vykonané a vykonávané Slovenským vodohospodárskym podnikom narúšajú prirodzené procesy v rieke,“ konštatovali vedci.

Rozsah zabezpečovacích prác kritizovali aj ochranári. Erik Baláž z iniciatívy My sme les na sociálnej sieti vyhlásil, že okrem nepremyslených a rýchlych zásahov do riek môže byť mimoriadny stav zneužitý aj na netransparentné zákazky. Upozornil, že Studený potok vodohospodári necitlivo zregulovali hrádzami a koryto vyhĺbili až do podložia, no znížili pritom hladinu podzemnej vody a ľuďom v okolí už vysychajú studne. Z potoka podľa Baláža vytvorili tobogan, ktorý zvýši rýchlosť prúdenia vody a v prípade ďalších prívalových dažďov môže spôsobiť ešte väčšie škody.