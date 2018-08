Z extrému do extrému: VIDEO Vlnu horúčav striedajú silné búrky, ďalšia hrozivá predpoveď

Zasiahli aj vaše mestá či obce silné búrky? Napíšte nám na tipy@topky.sk

„S búrkami môžu byť spojené krátkodobé, ale intenzívne lejaky, pri ktorých môžu úhrny dosiahnuť 20 až 40 milimetrov a nárazy vetra rýchlosť 65 až 85 kilometrov za hodinu," informuje SHMÚ.

Zdroj: SHMÚ

Podľa meteorológov sa pri takýchto búrkach dá miestami očakávať výrazný, respektíve prechodný, vzostup vodných hladín na malých tokoch. Vylúčený nie je ani výskyt povodňových úkazov mimo tokov, napríklad stekanie vody zo svahov, zatápanie pivníc, podchodov či podjazdov. Výstraha predbežne platí do 18.00 h.

Zdroj: SHMÚ

Takto vyzerala včerajšia búrka v Bytči. Video nám zaslala čitateľka Jana.

Po extrémnych horúčavách záplavy

Svet potrápili v posledných dňoch mimoriadne vysoké teploty. Vyzerá to tak, že na pár dní sa teplota ustáli, no hrozia silné búrky so zrážkami a na niektorých miestach i s krúpami. Včera vydalo SHMÚ výstrahy pred prívalovými povodňami. Povodne potrápili Tatry i niektoré oblasti Slovenska. Mimoriadne horúčavy potrápili východnú Európu, v západnej zápasia s povodňami, ktoré zrejme postihnú aj ďalšie oblasti. Nemecko, Grécko i Francúzsko už mali pohotovosť. Na internete sa objavili zábery bleskových povodní zo Švajčiarska. Ľudia boli naozaj vydesení.