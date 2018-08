VIDEO Vodohospodári majú plné ruky práce: Odstraňujú škody po júlových povodniach

„Toto je jediný úsek z tých, ktoré zasiahla povodeň, kde sa bude materiál vyvážať a nebudeme tu sypať nový kameň. To koryto sa posunulo, takže tú vodu chceme postupne dostať niekde inde. Časť materiálu sa preto dá k brehu, aby sa trošku chránili strany toku,“ ozrejmil riaditeľ Správy povodia Dunajca a Popradu Ladislav Bojko.

Pri úprave brehov potoka Biela voda nastali isté komplikácie, keďže Poliaci chcú na svojej strane všetko nechať na prírodu a nechcú napríklad odstraňovať popadané stromy a konáre z koryta. Musia však rešpektovať medzištátne dohody, takže každému zásahu do koryta musí podľa Bojka predchádzať nejaké spoločné rokovanie a dohoda musí byť, aj keď práce vykonáva len jedna strana.

„Poliaci na to, aby vedeli zasahovať v rámci tohto potoka Biela voda, ktorý je v režime Natura 2000, potrebujú rozhodnutia z tých najvyšších miest. Nie je to dobré, keď sa len časť dreva odstráni, bolo by treba riešiť to v celom profile, veríme, že aj Poliaci pristúpia k tomu, že sa tie drevá odstránia aj na druhej strane hraničného toku,“ konštatoval Bojko s tým, že určite ešte prebehnú ďalšie rokovania na úrovni komisie hraničných vôd, aby sa vyriešil celý profil.

Celá hranica od mosta v Lysej Poľane má okolo 5,5 kilometra, problém drevnej hmoty v tokoch však podľa Bojka siaha vyššie do Bielovodskej doliny. Tam je časť lesa napadnutá lykožrútom a stromy padajú a šmýkajú sa do dolín. Práve drevnú hmotu vodohospodári vnímajú ako prekážku vo vodnom toku a je to rizikový faktor v koryte, ktorý môže spôsobiť aj väčšie problémy.

Slovenská strana preto bude požadovať od Poliakov, aby prekážky vo vodnom toku minimálne zafixovali, ak už ich z koryta vyťahovať nechcú. Cieľom je, aby čo najviac eliminovali riziko nových povodní. Zabezpečovacie práce na odstraňovaní škôd na viacerých tokoch v regióne Vysokých Tatier trvajú už tri týždne. Technicko-prevádzkový riaditeľ Slovenského vodohospodárskeho podniku (SVP), š. p., Pavel Virág nedokázal odhadnúť, ako dlho ešte budú prebiehať.

„My máme určitú predstavu, ako by ten tok mal vyzerať, aby v budúcnosti mal schopnosť odvádzať podobné prietoky. Teraz vykonávame zabezpečovacie práce, ktorých hlavným cieľom je zaistiť plynulý odtok prípadných opakovaných vôd. Potom budeme buď ešte dorábať niektoré úseky, alebo sa pripraví v prípade nutnosti nejaká investičná stavba, ktorá si ale vyžiada väčšiu prípravu,“ konštatoval Virág. SVP odhaduje, že zabezpečovacie práce na Studenom potoku, Javorinke, potoku Biela voda, Osturnianskom potoku a na ďalších miestach si vyžiadajú približne 270.000 eur.