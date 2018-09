Zoznam ľudí vo vládnom špeciáli sa zvykne meniť do poslednej chvíle, tvrdí Saková

Vyhlásila to v stredu ministerka vnútra Denisa Saková (Smer-SD) v odpovedi na otázku, prečo Slovensko vo vlaňajšej žiadosti o prelet vládneho špeciálu Poliakom uviedlo, že je na jeho palube aj vtedajší minister vnútra Robert Kaliňák (Smer-SD), aj keď to nebola pravda. Tento let sa dostal do pozornosti médií potom, ako bol spojený s únosom vietnamského občana do vlasti.

Prečo sa zmenil dôvod letu, keďže prvú žiadosť Poliaci zamietli, Saková nepovedala. "Ja nemám informácie od poľskej strany. Boli dané dve žiadosti. V prvej meno exministra Kaliňáka nebolo, potom bola žiadosť s jeho menom. Či chcel letieť alebo nie, to sa musíte opýtať jeho," dodala. Saková zároveň uviedla, že ona vo funkcii ministerky ešte neavizovala svoj let spôsobom, že by na palube lietadla napokon nebola. "Ja som tých letov ešte nemala v pláne veľa," poznamenala.

Saková nevie, či Kaliňák chcel, alebo nechcel letieť do Moskvy

„Zoznam cestujúcich aj požiadavka o prelet sa administratívne vybavuje niekoľko hodín alebo dní pred preletom a treba povedať, že veľakrát sa stane, že ten zoznam cestujúcich sa mení na poslednú chvíľu,“ povedala Saková, ktorá bola v tom čase štátnou tajomníčkou, o vládnych letoch. Zároveň informovala, že nemá informácie o tom, či Poľsko zamietlo prvú žiadosť, v ktorej sa meno Kaliňáka nenachádzalo. „Boli dané dve žiadosti, najskôr bola žiadosť, kde meno exministra Kaliňáka nebolo, potom nasledovala žiadosť, kde jeho meno bolo. Či chcel letieť, alebo nechcel letieť, neviem. Skutočne vám fakt neviem povedať, či ja mám alebo nemám nejaké informácie o tom, ako to on myslel,“ povedala Saková s tým, že sa treba spýtať exministra, či chcel, alebo nechcel letieť.

Kaliňák argumentoval, že za ministerské lety sa označujú napríklad také, keď sa letelo pre Slovákov v zahraničí alebo sme prevážali generálneho tajomníka OSN. Saková prisľúbila, že poskytne informácie o tom, pri ktorých letoch sa uvádzalo meno ministra, aj keď fyzicky v lietadle nebol. „Viacero letov bolo uvádzaných ako ministerských alebo prezidentských, vtedy sa to dá vybaviť omnoho rýchlejšie, napríklad keď posielate humanitárnu pomoc, alebo potrebujete prevoz transplantovaných orgánov,“ vysvetlila.

Krajmer požiadal o preradenie z Policajného zboru, ministerstvo môže využiť jeho skúsenosti

Bývalý šéf protikorupčnej jednotky Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) Róbert Krajmer požiadal o preradenie z Prezídia Policajného zboru a ministerka vnútra Denisa Saková jeho žiadosti vyhovela s tým, že môžu využiť jeho dlhoročné skúsenosti. "Prešiel na sekciu hnuteľného a nehnuteľného majetku a bude sa starať približne o 8 000 áut, ktoré má k dispozícii ministerstvo," povedala ministerka Saková po dnešnom zasadnutí vlády. "Skutočne ide iba o prácu na úrade. Je to hnuteľný majetok, ktorý používame a podporuje nám prácu v teréne," zdôraznila.

Pokiaľ ide o exprezidenta Policajného zboru Tibora Gašpara, ten podľa Sakovej pôsobí ako jej poradca v oblasti znižovania rómskej kriminality. "V tejto problematike odpracoval veľmi veľa a vytvoril komplexný materiál, ktorý nám výrazne môže z časového hľadiska pomôcť túto tému riešiť," dodala.

Róbert Krajmer pôsobil ako šéf Národnej protikorupčnej jednotky NAKA a do povedomia verejnosti sa dostal prítomnosťou na mieste vraždy novinára Jána Kuciaka napriek tomu, že sa ho prípad služobne netýkal. Z funkcie odišiel na jar tohto roka pre nejasné majetkové záležitosti svojej manželky. Tibor Gašpar rezignoval na post policajného prezidenta k 31. máju po dohode s predsedom vlády Petrom Pellegrinim.