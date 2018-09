Saková: Slovensko vyšle policajtov do Macedónska aj do Srbska

Denisa Saková

VIEDEŇ – Slovensko vyšle v tomto roku 60 policajtov do Macedónska a 40 policajtov do Srbska. Na ministerskej konferencii o bezpečnosti a migrácii v rakúskej Viedni to vo štvrtok avizovala ministerka vnútra Denisa Saková (Smer-SD). Ďalších viac ako 100 policajtov slúži v misiách agentúry Frontex.