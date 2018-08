Liberáli ostro kritizujú rezort školstva: Lubyová vnáša do situácie so SAV len chaos

BRATISLAVA - Ministerstvo školstva nerešpektuje vlastný zákon, vytvára chaos a ministerka situáciu so Slovenskou akadémiou vied (SAV) vôbec nevie riešiť, čo dokazuje aj snaha premiéra Pellegriniho vyriešiť problém za ňu. Myslí si to Branislav Gröhling, poslanec NR SR za SaS a tímlíder strany pre školstvo.

„Ministerstvo by si malo uvedomiť, že vedci zo SAV tvoria špičkový výskum známy po celom svete. Či už je to výskum Alzheimerovej choroby, penového hliníka či ich experimenty v CERNe. Práca vedcov zo SAV je medzinárodne uznávaná a ministerka, ktorá tento spor so SAV vyvolala, im znemožňuje ich prácu vykonávať,“ hovorí Gröhling. Kritickosť situácie dokazujú protesty vedcov či snaha premiéra riešiť spor namiesto ministerky. Bez ohľadu na to, či ministerke ide o snahu vymeniť vedenie SAV alebo zmocniť sa ich majetkov, tento spor poškodzuje slovenskú vedu a je ho treba riešiť.

Gröhling upozorňuje, že samotná ministerka koná protichodne. „Ministerka tvrdí, že ústavy SAV môžu čerpať eurofondy, čo je zavádzanie. Ale predtým ministerstvo zakázalo Agentúre na podporu výskumu a vývoja, ktorá prerozdeľuje eurofondy, podpisovať zmluvy so SAV. Vyzerá to tak, že už ani samo ministerstvo netuší, čo robí,“ hovorí Gröhling. Ministerka podľa neho do situácie vnáša ešte väčší chaos.

Strana Sloboda a Solidarita je zároveň presvedčená, že zvolanie Rady vlády SR pre vedu, techniku a inovácie, ktorá má riešiť spor okolo transformácie Slovenskej akadémie vied, je právny nezmysel, pretože Rada žiadne kompetencie v tejto oblasti nemá. To je však zo strany predsedu vlády Petra Pellegriniho jasný prejav nespokojnosti s tým, ako sa tejto úlohy zhostila ministerka školstva Martina Lubyová.

Premiér sa ministerku Lubyovú snaží verejne ponížiť žiadosťou, aby konflikt riešila Rada vlády SR pre vedu, techniku a inovácie a podpredseda vlády Richard Raši, myslí si predseda strany SaS Richard Sulík a zároveň dodáva: "Vzhľadom na to, že v procese transformácie SAV ani Rada, ani vicepremiér nemajú žiadne kompetencie, je to len ďalší dôkaz, že sa premiér Pellegrini bojí predsedu SNS Danka a výsledkom tejto chaotickej koaličnej politiky je prznenie právneho štátu."