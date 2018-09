Lubyová: Prijatie novely zákona o SAV nemôže spôsobiť skryté zoštátnenie

BRATISLAVA – Pokiaľ ide o majetky štátu, kým nedošlo k úplnej transformácii so splnením všetkých zákonných podmienok, nemohlo dôjsť ani k prechodu majetku štátu do vlastníctva organizácií Slovenskej akadémie vied (SAV). Preto prijatie novely ani nemôže spôsobiť "skryté zoštátnenie", ako sa uvádza v liste od predsedu Slovenskej akadémie vied (SAV) Pavla Šajgalíka, ktorý SAV médiám poskytla v pondelok (10.9.). Uviedla to v utorok počas tlačovej konferencie ministerka školstva, vedy, výskumu a športu Martina Lubyová (nominantka SNS).

"Za uplynulé mesiace sme boli svedkami poľutovaniahodnej situácie," povedala Lubyová. Poukázala na to, že SAV predložila zakladacie listiny, avšak zápis do registra nebol vykonaný, preto sa organizácie SAV v súčasnosti nachádzajú v právnom stave medzi založením a vznikom. "Podľa zákona o verejných výskumných inštitúciách (VVI) v čase medzi založením a vznikom VVI za ňu koná jej zakladateľ. To znamená, že správu majetku štátu v tomto období za svoje organizácie vykonávala akadémia ako zakladateľ, ktorá je sama rozpočtovou organizáciou, a teda oprávneným správcom majetku štátu," povedala Lubyová.

Ako vysvetlila, pokiaľ ide o nemožnosť vložiť štátny majetok do nových VVI, resp. k vyjadreniu, že prestanú platiť všetky pracovné zmluvy, je potrebné poukázať na zákon o rozpočtových pravidlách verejnej správy. Ako doplnila, ak sa organizácie akadémie vrátia do právnej formy rozpočtových/príspevkových organizácií, na to, aby vznikli nové VVI bude potrebné tieto organizácie zrušiť.

Zdroj: SITA/Braňo Bibel

Keďže ich nie je možné zlúčiť alebo splynúť s VVI, pôjde o zrušenie bez právneho nástupcu. Zrušovanie takýchto organizácii je podľa ministerky štandardné. "Podľa tohto zákona, ak rozpočtová alebo príspevková organizácia zaniká zrušením bez právneho nástupcu, práva a povinnosti prechádzajú dňom bezprostredne nasledujúcim po dni zrušenia na zriaďovateľa, ak osobitný zákon neustanoví inak," poznamenala Lubyová.

Ak ministerstvo bude rešpektovať rozhodnutie GP a registračné konanie zastaví, ústavy SAV zostanú vo vákuu, kedy síce zmenili právnu formu na VVI, no žiadne práva ani majetok na nich neprešli, a teda plnohodnotne nevznikli. Podľa ministerky je túto situáciu nevyhnutné riešiť, a práve novela ich vracia do východiskovej právnej formy, v rámci ktorej sa môžu vykonať zmeny na právnu formu VVI v súlade s platným zákonom o VVI. Ako ďalej potvrdila ministerka, opätovná zmena právnej formy organizácií akadémie, ich zrušenie a následný vznik nových organizácií v právnej forme VVI bude síce mať svoje administratívne následky, avšak nie v takom rozsahu, ako uvádza list od SAV.

Zdroj: SITA/Braňo Bibel

Lubyová podotkla, že jej záleží na rozvoji SAV. Zároveň potvrdila, že cieľom nie je ovládnuť SAV. Podľa ministerky novela zákona o SAV nie je pre akadémiu likvidačná. Po konzultácii s GP SR ministerstvo v utorok sprístupnilo celý list, ktorý od nich obdržala.