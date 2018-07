Štefanec hovoril o najväčšej výzve EÚ: Zladiť národné záujmy s európskymi

BRATISLAVA - EÚ je únia národných štátov a vždy je najväčšou výzvou zladiť národné záujmy so spoločným európskym záujmom a zadefinovať si, čo je ich spoločným cieľom do budúcnosti a ako využiť spoločný európsky priestor. Uviedol to europoslanec Ivan Štefanec (KDH) z frakcie Európskej ľudovej strany počas júlovej plenárnej schôdze Európskeho parlamentu (EP) v Štrasburgu.

"Jedna z najväčších výziev je zladenie národných európskych záujmov a v tomto zmysle som presvedčený, že Slovensko a drvivá väčšina politikov by mala mať jasno v tom, čo je budúcnosť Slovenska, a snažiť sa nielen o udržanie súčasného stavu, ale aj o rozvoj európskej integrácie," uviedol.

Europoslanec priznáva, že EÚ má mnoho chýb, ale vo veľkej miere prevyšujú výhody. "Keď sa mám pozrieť z ekonomického hľadiska do budúcna, tak vidím tam predovšetkým potrebu dobudovania spoločného digitálneho trhu, vytvorenia energetickej Únie, ktorá by výrazne pomohla aj našim ľuďom pri zlacnení cien energie," zdôraznil.

Taktiež je presvedčený, že by sa malo viac dbať aj o oblasť bezpečnosti, nielen v rámci vnútornej ochrany, ale lepším prepojením informácií medzi bezpečnostnými zložkami. "Veľkou témou bezpečnosti zostáva, samozrejme, aj lepšia ochrana schengenských hraníc, kde navrhujeme zásadné zvýšenie rozpočtu pre Európsku pohraničnú a pobrežnú stráž a takisto zvýšenie pohraničníkov z 1500 na 10.000, čo je kľúčové takisto pre ochránenie nášho európskeho priestoru," uviedol. V oblasti migrácie je podľa neho potrebné oddeľovať predovšetkým ľudí, ktorí potrebujú pomoc, od ľudí, ktorí sa ju snažia zneužiť.

Ďalšou silnou témou zostáva podľa neho budúcnosť Únie po odchode Veľkej Británie. "Treba si zadefinovať, ako budú vyzerať nielen naše vzťahy dovnútra, ale či chceme, alebo nechceme niekoho medzi nás aj do budúcnosti, a považujem za dôležité, aby sme si tieto vzťahy veľmi jasne vyjasnili, aby sme konečne povedali nie Turecku, pretože Turecko z môjho pohľadu do Únie nepatrí. Nielen z pohľadu iných inštitucionálnych vzťahov vo vnútri tejto krajiny, ale z hľadiska toho, že jednoducho nedodržiava zásady právneho štátu, je to iná kultúra, iný zmysel pre výkon práva a aj v podstate posledné voľby ukázali, že je to skôr krajina, ktorá momentálne sa prikláňa viac k diktatúre než k demokracii," konštatoval Štefanec, pričom dodal, že s Tureckom si praje dobré vzťahy napríklad v oblasti obrany, riešenia migrácie či ekonomiky.

Vzťahy s Ukrajinou považuje za kľúčové a ich posilňovanie a prehlbovanie nielen politických, ale aj ekonomických väzieb je podľa neho dôležité aj pre ekonomický rozvoj Slovenska. Je presvedčený, že v otázke ďalšieho rozširovania by všetky štáty západného Balkánu mali dostať šancu zúčastniť sa na spoločnom európskom projekte. "Osobne podporujem členstvo krajín západného Balkánu v EÚ. Kedy to bude, zostáva otázkou aj splnenia kritérií, ale z môjho pohľadu, krajiny ako Čierna Hora a Macedónsko by mohli určite vstúpiť do Únie aj pred rokom 2025," uzavrel Štefanec.