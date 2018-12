Paška: Rezort diplomacie má sklon nekriticky preberať postoje od EÚ a NATO

BRATISLAVA - Problémom slovenskej zahraničnej politiky je rozpor medzi tým, ako vníma medzinárodnú situáciu slovenská verejnosť a ako rezort diplomacie. Myslí si to podpredseda parlamentného zahraničného výboru Jaroslav Paška (SNS), ktorý podľa svojich slov so znepokojením vníma nielen množiace sa konflikty vo svete a Európe, ale aj sklony ministerstva k nekritickému preberaniu ich posudzovania od zahraničnej služby EÚ a centrály NATO.

"Je na škodu veci, že sa ministerstvo niekedy začína javiť viac ako úrad prenášajúci k nám kolektívne hodnotenia a zahranično-politické postoje z bruselských inštitúcií, než ako náš reprezentant formulujúci a dôsledne presadzujúci štátne záujmy SR v medzinárodnom prostredí," povedal. Práve to podľa neho spôsobuje aj rozdiel v rétorike rezortu a SNS. Zdôraznil však, že strana sa drží princípov zahraničnej politiky obsiahnutých v programovom vyhlásení vlády a rešpektuje zmluvné zakotvenie Slovenska.

Chodu ministerstva podľa Pašku neublížilo, že minister zahraničných vecí Miroslav Lajčák (nominant Smeru-SD) väčšinu roka pôsobil ako predseda Valného zhromaždenia OSN. Myslí si, že táto príležitosť by mala byť vnímaná pozitívne. "Len si nie som istý, či spôsob poďakovania tým, ktorí pánovi ministrovi Lajčákovi ročný reprezentačný pobyt v New Yorku pomohli zabezpečiť a veľkoryso prefinancovali, nemal v diplomatickej reči vyznieť o niečo slušnejšie ako urážlivé a ponižujúce nadávanie do zápecníkov," poznamenal.

Práve materiálnu a politickú podporu, ktorá "umožňuje vybraným diplomatom permanentne sa pohybovať na najvyšších úrovniach medzinárodnej politiky", považuje Paška za silnú stránku zahraničnej politiky. "Je však pravdepodobné, že sme už mohli v tejto oblasti dosiahnuť o niečo viac, ak by vláda na jar 2016 zodpovednejšie zvážila možnosť nominácie skúseného a v tom čase v OSN aj najznámejšieho a obľúbeného slovenského diplomata, pána Jána Kubiša, do vedenia OSN," konštatoval.

Paška tiež verí, že v rámci predsedníctva v OBSE má slovenská diplomacia potenciál prispieť k zlepšeniu situácie na Ukrajine. "Pokiaľ bude na oboch stranách konfliktu aká-taká vôľa usporiadať a stabilizovať pomery v regióne," dodal. Vyzdvihol, že Lajčák má skúsenosti s vyjednávaním medzi znepriatelenými stranami. "Jeho pozícia pri riešení problémov na Ukrajine však bude iná, ťažšia, preto bude dôležité vyhnúť sa komunikačným pochybeniam z Bosny a viac položiť dôraz na schopnosť pozorne načúvať postojom a návrhom sporiacich sa strán, nájsť detaily, v ktorých sa približujú a postupnými krokmi posúvať dialóg ku konštruktívnym riešeniam," odporučil.