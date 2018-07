Na migrácii sa EÚ nikdy nezhodne: Brusel má aj väčšie problémy, tvrdí europoslankyňa Beňová

BRATISLAVA - Oveľa väčším problémom EÚ ako migrácia je to, že sa nevie nájsť zhoda na smerovaní sociálnej politiky. Uviedla to počas júlovej plenárnej schôdze Európskeho parlamentu (EP) v Štrasburgu europoslankyňa Monika Beňová (Smer-SD).

Za problém považuje aj to, že sa nedokážu v rámci EÚ prijať rýchle riešenia pre ochranu životného prostredia či zhodnúť sa na spôsobe, akým by do budúcnosti mali spolupracovať spravodajské a informačné služby v boji proti terorizmu. "To sú podľa mňa témy, o ktorých by sme mali hovoriť oveľa viac, ako o témach, na ktorých je úplne evidentné, že zhoda nebude existovať. Migrácia je práve takou témou," zdôraznila.

Európskym lídrom radí, aby sa snažili nájsť riešenie ako podporiť tie krajiny, odkiaľ prichádza najviac žiadateľov o azyl alebo ekonomických utečencov, a aby sa im priamo v ich krajine usilovali vytvoriť priestor na taký život, aby odtiaľ neodchádzali. "Pre mňa je migrácia skôr v rovine cielenej rozvojovej pomoci, lepšej kontroly peňazí, ktoré posielame napríklad do rôznych krajín tretieho sveta, kde polovica z nich býva často defraudovaná. Vie sa to, nič sa s tým nerobí. Toto sú tie opatrenia, ktoré oveľa lepšie vyriešia migráciu, ako stavanie akýchkoľvek záchytných centier," zdôraznila.

Ako ďalej uviedla, summity by podľa nej mali byť lepšie pripravené, pričom očakávania by nemali byť dopredu prezentované príliš pozitívne, pretože potom "celkom logicky dochádza k rozčarovaniu v spoločnosti v zmysle 'zase sa na ničom nedohodli, alebo zase sa dohodli len na niečom, čo nie je až tak dôležité'".

V otázke obchodnej dohody so Spojenými štátmi americkými je podľa Beňovej úplne evidentné, že pri nej EÚ momentálne ťahá za kratší koniec. "V tomto EÚ ako keby bola nepoučiteľná, že vždy čakáme do poslednej chvíle. Vždy dúfame, že to riešenie, ktoré presadzujeme, nakoniec bude aktuálne a nemáme pripravené nejaké iné plány. Mnohokrát sa nám to vypomstilo, napriek tomu vždy spadneme do tej istej situácie," ozrejmila.

V otázke brexitu je podľa Beňovej úlohou EÚ presadzovať korektné vzťahy medzi Veľkou Britániou a EÚ a aby sa recipročne chránili práva občanov. "To, že EÚ má vždy takúto nejakú tému, je celkom prirodzené. Vezmite si akúkoľvek spoločnosť, akýkoľvek štát, akúkoľvek rodinu, vždy prichádza nejaký problém, ale dobre spravovaná spoločnosť dokáže tento problém riešiť hľadaním kompromisu, ktorý zabezpečuje, aby zostali ochránené záujmy zainteresovaných strán," uzavrela.