Macedónsky parlament stanovil termín referenda: O názve krajiny sa rozhodne koncom septembra

SKOPJE - Referendum, v ktorom by občania Macedónska mali potvrdiť zmenu názvu krajiny v súlade s macedónsko-gréckou bilaterálnou dohodou z doterajšieho dočasného (Bývalá juhoslovanská republika Macedónsko) na nový (Republika Severné Macedónsko), sa uskutoční 30. septembra. V pondelok popoludní o tom v Skopje jednohlasne rozhodli prítomní poslanci macedónskeho parlamentu.

Zákonodarcovia z opozičnej národnokonzervatívnej strany VMRO-DPMNE, ktorá bola vládnou v postjuhoslovanskej republike od roku 2006 až do vlaňajška, sa na hlasovaní nezúčastnili. Plebiscit bude mať poradný charakter, rozhodol parlament v Skopje.

Občania budú musieť odpovedať v ňom na otázku, ako už skôr avizoval premiér krajiny Zoran Zaev, ktorej voľný preklad znie: Ste za členstvo v Európskej únii a Severoatlantickej aliancii s akceptovaním macedónsko-gréckej dohody?

Predstavitelia spomínanej opozičnej strany označili otázku za "nepresnú", "viacvýznamovú" a "manipulatívnu", informovali macedónske médiá. Vyriešenie bilaterálneho, viac ako štvrťstoročie pretrvávajúceho sporu o názov Macedónska je predpokladom pre ďalšie začlenenie postjuhoslovanskej republiky do euroatlantických štruktúr, ktorému doteraz bránilo veto Grécka.

K oficiálnej zmene názvu i macedónskej ústavy by malo dôjsť až po referende. Ak by občania dohodu v plebiscite odmietli, budú nasledovať predčasné voľby. Až potom by grécky parlament ratifikoval danú zmluvu.