Čiastkové riešenia vlády podľa OĽaNO neprinesú viac študentov medicíny

BRATISLAVA - Vláda vyčlenením dvoch miliónov eur na dodatočné prijatie ďalších 150 študentov do prvého ročníka medicíny problém nevyrieši, upozorňujú poslanci Národnej rady SR Elena Červeňáková a Marek Krajčí (obaja OĽaNO). Rezort zdravotníctva podľa opozičných poslancov hľadá riešenia, ako motivovať absolventov lekárskych fakúlt zostať na Slovensku, no doteraz nepredložil žiadnu dlhodobú stratégiu.

Ministerstvo opäť pristupuje k riešeniu nedostatku zdravotníckych pracovníkov nesystémovo, pretože sa snaží jednorazovo investovať dva milióny eur len do jednej skupiny zdravotníkov, a to lekárov. Podľa Červeňákovej by vláda nemala podceňovať akútny nedostatok sestier. Vyčíta jej, že nevenuje dostatočnú pozornosť opatreniam na stabilizáciu ľudských zdrojov.

"Musia byť vytvorené ekonomické, pracovné a sociálne podmienky, aby neprovokovali zdravotníckych pracovníkov k odchodu z krajiny. Malo by byť samozrejmosťou, že investovať do vzdelania sa na Slovensku oplatí," vyjadrila sa opozičná poslankyňa.

S opatrením ministerstva sa nestotožňuje ani Krajčí, podľa ktorého si lekárske fakulty každoročne vylepšujú svoju finančnú situáciu prijímaním zahraničných študentov na úkor slovenských. "Tento rok sú údaje alarmujúce. Na bratislavskej lekárskej fakulte študuje 36 percent zahraničných študentov, na martinskej lekárskej fakulte 44 percent a na košickej dokonca 45 percent. Na našich fakultách v odbore zubné lekárstvo v súčasnosti študuje už vyšší počet študentov zo zahraničia ako Slovákov," upozornil.

Nových študentov by tri fakulty mali prijať na základe výsledkov prijímacích pohovorov, ktoré už majú záujemcovia za sebou. Fakulty by teda mali zobrať podľa premiéra Petra Pellegriniho (Smer-SD) kvalitných študentov, ktorí sa na štúdium nedostali pre nedostatok miesta. Ministerka zdravotníctva Andrea Kalavská (nom. Smeru-SD) podľa Pellegriniho rokuje so Slovenskou zdravotníckou univerzitou, aby sa navýšili počty aj pri ďalších medicínskych profesiách.