Slovenský ekonóm v Anglicku: Akademická úroveň v SR je veľmi nízka

LONDÝN/BRATISLAVA - Návrat na Slovensko po brexite nevylučujem, no nie do akademickej sféry - dôvodom je jej nízka úroveň. Povedal to Michal Horváth, slovenský ekonóm vyučujúci na univerzite v anglickom meste York.