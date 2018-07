Andrej Kiska informoval Donalda Trumpa o nákupe stíhačiek F-16

BRATISLAVA – Prezident SR Andrej Kiska sa v rámci summitu Severoatlantickej aliancie rozprával s prezidentom USA Donaldom Trumpom, ktorého informoval aj o rozhodnutí Slovenska nakúpiť americké stíhačky F-16. Odozva podľa neho bola pozitívna. Kiska to povedal novinárom počas spiatočnej cesty z Bruselu.

Slovenský prezident absolvoval s Trumpom niekoľkominútový rozhovor v prvý i druhý deň summitu. Hlavnou témou bola podľa neho aktuálna situácia v Severoatlantickej aliancii.

„Zobral pozitívne túto informáciu (slovenský nákup F-16, pozn. TASR), ale nebolo to hlavným predmetom jednania, to bola skutočne situácia v NATO,“ priblížil. „Povedal, že je rád, že ho to teší a najdôležitejšie je, aby sme skutočne boli dobrými spojencami a celkovo ten rozpočet sa zvyšoval, a aby sa modernizovalo,“ doplnil.

Vláda v stredu (11.6.) rozhodla o nákupe 14 taktických stíhacích lietadiel F-16 V Block 70/72. Kiska na to reagoval v prvý deň summitu, keď poukázal na to, že z pohľadu NATO nie je nákup stíhačiek F-16 zásadným posunom, nakoľko väčšie krajiny nakupujú väčšie množstvá vojenskej techniky.

Ohľadom výberu amerických lietadiel F-16, ktoré dostali prednosť pred švédskymi Gripenmi, Kiska vyjadril presvedčenie, že zvolený tím odborníkov vybral jasne a transparentne a zvolil najlepší možný variant z pohľadu našej krajiny. Zároveň dodal, že je dobrým signálom pre našich spojencov, že budeme mať tie najkvalitnejšie stíhačky.

"Som rád, že modernizujeme armádu, a že sa odstrihávame od starých ruských stíhačiek. Teraz treba dotiahnuť zmluvu do praxe," dodal v závere, pričom upozornil, že verejnosť sa musí dozvedieť o tom, ako boli použité verejné prostriedky pri nákupe uvedených bojových lietadiel.