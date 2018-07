Mackova kritika nákupu stíhačiek na obrane neprešla, Gajdoš vracia úder: Kritizuje vlastnú prácu

Modernizačné projekty a ich plnenie predbieha schválenie dôležitých strategických dokumentov, z ktorých majú nové armádne akvizície vychádzať. Uviedol to bývalý zástupca náčelníka Generálneho štábu OS SR, generál Pavel Macko, ktorý tiež zhodnotil obstaranie nových nadzvukových stíhačiek F-16. Podľa Macka sú to špičkové stroje, pri ktorých si však nie je istý, či nie sú zbytočným luxusom, aký si Slovenská republika nemôže dovoliť. Ministerstvo obrany sa voči jeho vyjadreniam ohradilo.

Je to zbytočný luxus

Macko povedal, že najskôr musí byť schválená bezpečnostná, obranná a vojenská stratégia v Národnej rade SR, pričom z nej majú vychádzať samotné armádne modernizačné projekty. „Nemáme odobrenú bezpečnostnú a obrannú a vojenskú stratégiu parlamentom. V takom prípade neviem, z čoho vychádza modernizácia. Nespochybňujem potrebu nákupu novej techniky, ale spôsob jej obstarania,“ povedal Macko. „Taká záležitosť, akou sú nové stíhačky, si podľa mňa vyžaduje nielen verejnú diskusiu, ale aj akú-takú politickú zhodu, pretože sa rozprávame o období na ďalšie desiatky rokov. Preto to nemá byť rozhodnutie jednej politickej reprezentácie,“ doplnil. S typom nových lietadiel je spokojný, podľa jeho slov sú najmodernejšie F-16 jednou z najkvalitnejších možností na trhu. Generálovi však chýba vysvetlenie rezortu obrany, prečo sa pre tento typ kompetentní rozhodli.

Navyše má slovenská armáda podľa Macka aj pálčivejšie problémy. „F-16 sú skvelé stroje, o tom sa nemusíme vôbec rozprávať. Je to však istý luxus, pri ktorom neviem, či si ho Slovensko môže dovoliť. Je to, akoby bol pred rozpadnutým domom zaparkovaný Mercedes v limitovanom prevedení. Narážam na fakt, že vojaci nemajú topánky, kasárne sa nám rozpadávajú pred očami a ideme nakupovať techniku. Samozrejme, že ak by dali na výber letcovi, vyberie si to najlepšie, ale ak hovoríme o možnosti A, musíme spomenúť aj verziu B, alebo čo možnosť A v konečnom dôsledku prinesie,“ povedal Macko.

Macko kritizuje výsledky vlastnej práce

O reakciu sme požiadali aj ministerstvo obrany. Podľa neho generál Macko kritizuje výsledky vlastnej práce. „Pán generál Macko nás dnes s obľubou kritizuje a pritom si asi neuvedomuje, že bol roky v najvyšších veliacich funkciách Ozbrojených síl SR. Kritizuje tak teda vlastne výsledky svojej vlastnej práce a dehonestuje prácu svoju dlhoročných kolegov. Asi mu treba pripomenúť, že ako prvý zástupca náčelníka Generálneho štábu OS SR sa osobne podieľal tak na tvorbe všetkých strategických dokumentov, ako aj Koncepcie rozvoja Vzdušných síl SR, ktorej súčasťou je aj zámer o budúcnosti nadzvukového letectva, vrátane jeho operačných požiadaviek,“ napísala pre Topky hovorkyňa ministerstva Danka Capáková.

„Je nám veľmi ľúto, že svoje osobné neuspokojenie a hnev na celý svet zameriava práve na náš rezort, ale predovšetkým na ozbrojené sily, o ktorých vždy tvrdil, že mu na nich záleží. Sám sa predsa roky prezentoval heslom: “Všetko pre vojaka.” Škoda, že zostalo iba pri slovách… Veď čo viac môže po sebe zanechať politické vedenie ministerstva obrany, ak nie novú modernú špičkovú techniku pre vojakov, ktorú tak akútne potrebujú. Napĺňanie Bezpečnostnou radou a vládou SR schváleného Dlhodobého plánu rozvoja a výstavby ozbrojených síl, a teda modernizácia, je pre súčasné vedenie alfou a omegou. Pripomíname, že pán generál Macko sa rozhodol odísť sám, no netreba zatvárať oči nad tým, že aj on je plne zodpovedný za stav, v akom ozbrojené sily sú. Zdôrazňujeme, že na vysokých veliacich funkciách a predovšetkým vo funkcii prvého zástupcu náčelníka Generálneho štábu OS SR pôsobil roky, a teda mohol viesť veci k lepšiemu,“ dodala v stanovisku rezortu.

Kauza h*vnoman a Mackova kritika

Generál Pavel Macko opustil Ozbrojené sily SR počas tohto roka, keď sa ostro ohradzoval voči vymenovaniu Daniela Zmeka na post náčelníka Generálneho štábu OS SR. Macko ho označil za generála z tretej úrovne velenia, ktorý bol politicky dosadený na svoj post. Pavel Macko pôsobil v ozbrojených silách 35 rokov na rôznych postoch. Zastával napríklad funkciu zástupcu náčelníka Generálneho štábu OS SR, či velil základni spojencov v rámci Severoatlantickej aliancie (NATO).

Syn Pavla Macka Martin figuroval v kauze h*vnoman. Odvolací súd, ktorým bol Krajský súd Bratislava, mu začiatkom júla tohto roka uložil podmienečný trest odňatia slobody vo výmere osem mesiacov so skúšobnou dobou na 14 mesiacov a nariadil mu ochrannú liečbu. Martin Macko bol obžalovaný zo šiestich prípadov prečinu výtržníctva. V uliciach Bratislavy útočil na ženy fekáliami.

Pribudne 14 nových lietadiel

O nákupe amerických strojov F-16 Block 70/72 rozhodla vláda SR na poslednom zasadnutí pred letnou prestávkou 11. júla s tým, že prvotná investícia by mala dosiahnuť 1,589 miliardy eur. Prvými strojmi by mali Vzdušné sily OS SR disponovať na prelome rokov 2022/2023, pričom celkovo pribudne nových 14 lietadiel. V štruktúrach Európskej únie bude Slovensko vôbec prvou krajinou, ktorá bude disponovať najmodernejšou verziou F-16. Zatiaľ nie je zrejmé, či sa náklady nezvýšia, pretože pôvodná investícia zahŕňa servis lietadiel iba na prvé dva roky po ich dodaní.