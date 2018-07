Migrácia je najviac deliacou témou EÚ: Horšia môže byť obchodná vojna, tvrdí Javorčík

"Táto deliaca téma je tu od roku 2015. Jednak tým, že tu bol nezvládnutý tok migrácie viac než milióna ľudí, a bolo tu pomerne nešťastné hlasovanie medzi členskými krajinami, kde bola napriek nesúhlasu viacerých štátov schválená takzvaná prerozdeľovacia schéma," podotkol Javorčík s tým, že v rámci Únie to vytvorilo určitý problém dôvery.

Odvtedy však v tejto oblasti podľa jeho názoru nastal určitý posun. "Teraz už nehovoríme o tom, že základom riešenia je prerozdeliť ľudí, ktorí sú už v Európe, ale to, aby sme mali pod kontrolou, kto prichádza do EÚ. Je to však dlhodobý proces a stále do značnej miery žneme výsledok tých rozhodnutí, ktoré boli prijaté v roku 2015. Myslím, že boli veľmi deliace a chybné," dodal Javorčík.

Za vážnejšiu tému než migráciu však podľa vlastných slov považuje prípadnú obchodnú vojnu medzi EÚ a Spojenými štátmi americkými, ktorá môže mať na jeseň ešte väčší vplyv ako migračná kríza. "Dá sa predpokladať, že americká administratíva zavedie aj clá na autá a to už bude mať naozaj veľký dopad aj na producentov na Slovensku," upozornil.