OĽaNO sa chce stretnúť s Pellegrinim: Témou je finančný limit na prezidentskú kampaň

OĽaNO podľa slov Matoviča chce hovoriť o zmenách v zákone o volebnej kampani a o príspevku strán kandidátom v prezidentskej predvolebnej kampani. "Zákon by mohol vyriešiť návrh vlády, aby v zrýchlenom konaní novelizovali zlý zákon, ktorý mimoriadne zvýhodňuje bohatých uchádzačov o funkciu. Niežeby sme niečo mali proti tým, ktorí si poctivo zarobili, ale každý zákon by mal byť fair," povedal Budaj s tým, že ak by premiér navrhol takéto zrýchlené konanie, už v septembri by mohli byť podmienky rovnaké pre všetkých kandidátov.

Igor Matovič je presvedčený, že predseda vlády by mal zabezpečiť spravodlivosť v štáte, a teda aj to, aby spravodlivosť zasadla aj do prezidentského úradu. "Ak si dve politické strany vyberú čestného kandidáta, tak samotný kandidát môže dať na kampaň pol milióna eur. Chudobný kandidát nemá z čoho. Obaja môžu dostať sto tisíc eur od strany, ktorá ich nominuje. Bohatý tak má šesťkrát viac peňazí ako chudobný," uviedol Matovič.

Pre túto nerovnosť navrhuje buď znížiť limit, aby si bohatý kandidát nemohol prispieť vlastnými peniazmi do kampane, čo môže byť v jeho neprospech, ak kandiduje proti verejne známemu kandidátovi. "Potom by verejne známi kandidáti mali výhodu. Preto navrhujeme, aby aj tomu chudobnému rozdiel dofinancovala politická strana alebo aby sme zakázali používať súkromné peniaze a o to väčší priestor by mali kandidáti vo verejnoprávnych médiách, z ktorých by sa ľudia dozvedeli o ich názoroch," povedal líder OĽaNO. Matovič za najspravodlivejšie riešenie považuje, aby sa minimalizovali peniaze v kampani a maximalizoval priestor vo verejnoprávnych médiách.