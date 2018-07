VIDEO Akčný plán vlády v okrese Medzilaborce: Vzniknúť by malo 377 pracovných miest

Zdroj: SITA/Viktor Zamborský

MEDZILABORCE – Do roku 2022 by v rámci akčného plánu okresu Medzilaborce, ktorého hlavným cieľom je znížiť mieru nezamestnanosti, malo vzniknúť 377 pracovných miest, a to nasmerovaním aktivít do oblastí ekonomiky, vzdelávania a služieb.