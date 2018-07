Dar či úplatok? ANKETA Politici hovoria jasné nie: Proti korupcii musíme bojovať

BRATISLAVA - V prípade, ak dá pacient lekárovi peniaze po prepustení zo zdravotnej starostlivosti, nie je to úplatok, ale dar. Rozhodla o tom Generálna prokuratúra SR v prípade nitrianskeho ortopéda Jozefa P., ktorého NAKA zatkla minulý rok na jeseň. Politikov sme sa preto spýtali, či by to malo platiť všeobecne, alebo nie a či niekedy dali takýto dar.

Otázky adresujte na SNS a Smer

Líder hnutia Sme rodina Boris Kollár poďakoval za otázku, no podľa neho je potrebné otázky adresovať inde. „Pri všetkej úcte si myslím, že najlepší odborníci na úplatky, na korupciu a na dary a podplácanie sú v SNS a v Smere. Takže ak chcete fundovanú odpoveď na tieto veci, bolo by dobré, aby ste sa s týmito otázkami obrátili na už spomenuté politické strany,“ uviedol.

Určite nesúhlasíme

Rozhodnutie vnímali negatívne aj politici zo strany SPOLU - občianska demokracia. Miroslav Beblavý i Simona Petrík neprivítali takéto rozhodnutie a nepodporujú ho. „V žiadnom prípade, vďaka sa dá vyjadriť inak ako peniazmi. Takisto prísne by sme sa mali pozerať na neprimerané vecné dary,“ napísal pre Topky Miroslav Beblavý, podľa ktorých by určite nemalo toto nariadenie platiť všeobecne. „Ak by korupčníkom stačilo vypýtať si peniaze po poskytnutí výhod, mohli by sme sa na potieranie škodlivej drobnej korupcie rovno vykašľať,“ dodal.

„Som proti, bohatší pacienti by nemali získavať v štátnych zariadeniach špeciálny prístup, lebo lekár očakáva na konci dar. Každý by mal byť liečený rovnako bez ohľadu na majetok a postavenie,“ myslí si Simona Petrík, ktorá sa stotožňuje s názorom svojho kolegu, že by nariadenie nemalo platiť všeobecne. Obaja dali v minulosti dary, no určite nie peňažné.

Ak si lekár pýta peniaze, je to trestný čin

Jozef Rajtár by potreboval na posúdenie bližšie informácie, no určite to podľa neho nie je v poriadku. „Všeobecne - ak si lekár pýta čierne peniaze "inak neurobí operáciu", je to ‎na úrovni trestného činu,“ uviedol s tým, že existujú výnimky.

„Ak si lekár odvedie prácu tak, že pacient sa sám z vďačnosti ‎rozhodne ho odmeniť darom, tak (ak tam teda nie je iný závažný faktor v hre), tak je to dobrovoľný dar,“ napísal s tým, že osobne dary nedával. ‎„Ja osobne som dary lekárom nedával, našťastie som zdravý a k lekárom chodím úplne minimálne.“

Proti korupcii musíme bojovať

Tieňový minister zdravotníctva Marek Krajčí uviedol, že NAKA by sa mala zamerať na väčšiu korupciu. „V čase, keď slovenským daňovým poplatníkom unikajú vďaka korupcii na najvyšších miestach zo štátnej kasy milióny eur sa NAKA zameriava na odhaľovanie korupcie v hodnote 20 eur, ktoré nakoniec Generálna prokuratúra preklasifikuje ako dobrovoľný dar,“ uviedol poslanec OĽaNO.

Krajčí povedal, že rozhodnutie GB rešpektuje. „Generálny prokurátor uznesenia zrušil a prikázal, aby vyšetrovateľ NAKA vo veci znova konal a rozhodol. Korupcia je jeden z najväčších problémov našej spoločnosti a musíme proti nej bojovať. Je dôležité, aby sme boli vo svojom konaní principiálni a korupčné správanie v žiadnom prípade nepripustili, či už u seba, ale aj v prípadoch, keď sme nim priamo, či nepriamo konfrontovaní,“ povedal Krajčí.

„Dôležité je, aby sa ľudia v zdravotníctve naučili, na čo majú nárok a nežiadali uprednosnenia za úplatky na úkor druhých chorých. Lekár nesmie žiadať žiadne financie, ktorými podmieňuje poskytnutie zdravotnej starostlivosti, na ktorú má pacient nárok na základe svojho zdravotného poistenia,“ dodal s tým, že nikdy dar ani úplatok lekárovi nedal.

Dar po úkone nie je úplatok

Generálny prokurátor vyjadril názor, že právoplatnými rozhodnutiami prokurátora Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) porušili zákon v neprospech obvineného lekára, a uznesenia zrušil. Zároveň prikázal, aby vyšetrovateľ NAKA vo veci znova konal a rozhodol. Úplatkom sa podľa zákona chápe vec alebo iné plnenie majetkovej či nemajetkovej povahy, na ktoré nie je právny nárok. Napríklad to, či pacient bude operovaný, v akom termíne a podobne, teda akýkoľvek výkon lekárskej starostlivosti sa považuje za obstarávanie vecí všeobecného záujmu. Teda ak lekár v súvislosti s takýmto rozhodovaním uprednostní nejakého pacienta a prijme za to "pozornosť“, dopúšťa sa zločinu prijímania úplatku. Je to to isté, akoby chcel niekto získať nejakú výhodu na polícii, na súde a podobne.

Ako píše Plus 7 dní, podľa uznesenia GP SR z januára tohto roku však nie všetky plnenia, na ktoré nie je právny nárok, možno považovať za úplatok. Oným rozhodujúcim faktorom, ktorý pomáha odlíšiť dar od úplatku, je úmysel osoby, ktorá ho poskytuje. Dar sa nepodmieňuje protihodnotou, ale je prejavom vďačnosti či náklonnosti obdarovanému. Naša platná právna úprava inštitút darovania zdravotníckemu pracovníkovi neupravuje.

V uznesení GP SR sa uvádza, že „dôvodom rozhodnutia generálneho prokurátora pre takýto postup boli zistené hmotno-právne a procesné nedostatky v postupe orgánov činných v trestnom konaní. Zároveň vyšetrovateľovi Policajného zboru uložili pokyn, aby vo veci znovu konal a rozhodol“. Uviedla pre Plus 7 dní hovorkyňa GP Andrea Predajňová. Obvinenie hrozilo podľa týždenníka aj pacientom, ktorí dar doktorovi priniesli. Podľa medializovaných informácií ortopéd peniaze dostával za zvýhodňovanie pacientov v poradí na čakacej listine na operáciu, ale aj na ambulantné vyšetrenie. Išlo zrejme o operácie bedrového kĺbu, ktorými je lekár známy.

„V predmetnej veci 5. septembra 2017 proti osobe J. P. vzniesli obvinenie pre zločin prijímania úplatku a 27. septembra 2017 pre ďalší skutok uvedeného trestného činu,“ informoval hovorca Prezídia PZ Martin Wäldl. Ortopéda niekoľko mesiacov monitorovali a odpočúvali. Zadržali ho pri preberaní úplatku od sedemdesiatničky Márie K. Národná kriminálna agentúra vtedy informovala, že má k dispozícii aj obrazovo-zvukový záznam. Vysvitlo, že dôchodkyňa dala úplatok lekárovi 20 eur.

Vyšetrovateľ NAKA obvinil ortopéda Jozefa P. zo zločinu prijímania úplatku preto, lebo na Klinike úrazovej chirurgie a ortopédie Fakultnej nemocnice v Nitre v súvislosti s poskytovaním zdravotnej starostlivosti prijal od pacientky obálku s 20-eurovou pozornosťou. O niekoľko dní sa k nemu dostala obálka s rovnakou sumou, tentoraz od manželky operovaného pacienta. Ženy si však po prepuknutí aféry lekára nevedeli vynachváliť. To, že mu dali peniaze v obálke, nepovažovali za úplatok, naopak, bol to prejav poďakovania napríklad za to, že im lekár vyšiel v ústrety, v jednom prípade napríklad ortopéd prispôsobil termín kontroly pacientke. Druhá 20-eurová vďačnosť spočívala v spokojnosti s tým, že lekár pacienta po operácii chodil kontrolovať aj dva-trikrát denne, píše Plus 7 dní. Keďže svedkyne jednoznačne uviedli, že peniaze dali lekárovi z vďačnosti za jeho ochotu či ústretovosť a išlo "len“ o symbolických 20 eur, pôvodné dôvody a dôkazy usvedčujúce ortopéda z prijímania úplatku pominuli.