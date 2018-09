PRÁVE TERAZ Odsúdili asistenta opozičného politika: Kvôli Kaliňákovým účtom

Rybanič sa proti rozsudku odvolal. Na otázky, či by to spravil ešte raz, nechcel reagovať, aby nezmaril ďalšie kroky. „Chceli sme, aby sa súd pozrel na to, čo sa reálne stalo. Dodnes nám nepovedali, čo som konkrétne vyzradil. Tam sa to nikde nepíše. Komu som posunul, kedy som to posunul, to tam nie je,“ uviedol po rozsudku Rybanič.

Vždy sa to dostane na rezort vnútra

„Priorita pre mňa je, aby sme to dostali do Luxemburgu. Nech sa na to pozrú odborníci a nech sa vyjadria, ako konať v tejto situácii. Už keď ten prípad riešime, pustíme sa do toho naplno,“ povedal Rybanič s tým, že rešpektuje rozhodnutie súdu. „Chcem, aby sa to dostalo do Luxemburgu a aby sa venovalo tejto téme aj naďalej,“ povedal.

Zdroj: TASR/Pavol Zachar

Konať v takejto situácii podľa Rybaniča nie je jednoduché. „Pozrite sa, vy sa dozviete, že váš nadriadený niečo spravil. Nepôjdete za ním a nenahlásite vášmu nadriadenému, že počul som, že si niečo spravil. Nie. Akýkoľvek kanál zvolíte, tak sa to dostane na ministerstvo vnútra. Toto si treba uvedomiť. To je problematika celej Európskej únie,“ vysvetľoval svoje konanie Rybanič. K tomu, či by to opäť urobil sa vyjadriť nechcel, aby neovyplvnil súd. „Odvolávame sa, uvidíme, čo povie kraj,“ odpovedal na otázku, či sa Kaliňákovi ospravedlní.

Viaceré otázky považujem za sporné

Nesúhlas s rozhodnutím vyjadril po skončení súdu aj Rybaničov advokát Marek Para. „S predmetným rozhodnutím nesúhlasíme, považujeme viaceré otázky za sporné, porušenia sme vymenovali veľmi presne. Preto sme podali odvolanie. Musíme si ale počkať na odôvodnenie rozsudku a z toho budeme potom vedieť podrobnejšie. Dnes to bolo zo strany sudkyne stručné a mnohé otázky podľa mňa ostali otvorené," povedal obhajca Marek Para.

Rybanič situáciu neľutuje

„Celú túto situáciu určite neľutujem, pretože si myslím, že to môže mať prínos, len tomu musíme dať priestor,“ povedal. Podľa samosudkyne obžalovaný naplnil skutkovú podstatu trestného činu vyhotovením screenshotov pohybov na účtoch Roberta Kaliňáka, Jána Počiatka, Mariana Kočnera a Ladislava Bašternáka, pričom následne ich poskytol tretím osobám. Vedel pritom, že v rámci svojho povolania má povinnosť chrániť osobné údaje.

Zdroj: SITA/Braňo Bibel

Asistent poslanca Jozefa Rajtára Filip Rybanič čelil obžalobe pre ohrozenie obchodného, bankového, poštového, telekomunikačného a daňového tajomstva. Filip Rybanič si podľa obžaloby nezákonne pozrel v banke účty vtedajšieho ministra vnútra Roberta Kaliňáka a bývalého ministra dopravy Jána Počiatka. Podľa prokuratúry sa tým dopustil spomenutého skutku, a to závažnejším spôsobom, za ktorý hrozí trestná sadzba tri roky až osem rokov väzenia.

Závažnejším spôsobom konania sa v tomto prípade rozumie "porušenie dôležitej povinnosti vyplývajúcej z páchateľovho zamestnania, postavenia alebo funkcie, alebo uloženej mu podľa zákona". Rybanič predtým pracoval ako zamestnanec banky. Po jeho obvinení opozícia kritizovala, že v tomto prípade polícia konala veľmi rýchlo, na rozdiel od iných prípadov, v ktorých sú podozriví predstavitelia vládnej moci. Prípad sa na súde pre zachovanie bankového tajomstva pojednával s vylúčením verejnosti.