Pellegrini: Za transformáciu na demokratickú krajinu predovšetkým vďačíme Rade Európy

Chrániť ľudské práva, mier a demokraciu, to sú ciele, pre ktoré Radu Európy pred takmer 70 rokmi založili. Tieto hodnoty treba neustále pripomínať, keďže sú považované skôr za samozrejmosť, a nie za výsadu. Pred poslancami parlamentného zhromaždenia Rady Európy to dnes v Štrasburgu povedal premiér Peter Pellegrini. „Slovenská republika si ctí, že patrí medzi krajiny, ktoré majú túto výsadu. Plnenie niekedy aj neľahkých záväzkov vyplývajúcich z členstva v Rade Európy nám umožnilo dosiahnuť vysoký stupeň demokracie za relatívne krátky čas od momentu vzniku samostatného štátu v roku 1993,“ povedal premiér v príhovore pred Parlamentným zhromaždením, v ktorom sedí 324 poslancov. Premiér hovoril najmä o ľudských právach, ale aj korupcii. Ocenil prácu Benátskej komisie a pripomenul, že vlani pomáhala aj Slovensku pri riešení problémov s ústavnými sudcami.

Zdroj: SITA/Úrad vlády SR

„Rada Európy v začiatkoch významne pomohla mladým európskym demokraciám, a to aj tým, že bola voči nim prísna a neústupná. Faktom bohužiaľ zostáva, že práve tam, kde Rada Európy prižmúrila oči, je dnes viac problémov ako v krajinách, kde bola uplatnená väčšia striktnosť,“ uviedol predseda slovenskej vlády s tým, že noví členovia boli prínosom pre organizáciu, ktorá po páde železnej opony začala strácať dynamiku. Pokiaľ ide o Slovensko, museli sme sa vyrovnávať so zmenou pomerov – politických, ekonomických, sociálnych, ale aj hodnotových. Nebolo to jednoduché, Slovensko si muselo vybudovať vlastnú štátnosť, vlastné inštitúcie, vlastnú zahraničnú politiku i vlastnú diplomaciu, keď sme sa chceli zaradiť do medzinárodného života. „Dnes už aj Slovensko ponúka organizácii a jej členom svoje vlastné skúsenosti a poznatky, ktoré nadobudlo v procese transformácie z totalitnej na demokratickú spoločnosť. Aktívne sa podieľame na tvorbe noriem a štandardov organizácie s cieľom posilniť medzinárodnú spoluprácu a spoločne reagovať na výzvy v Európe a vo svete,“ dodal Pellegrini.

Zdroj: SITA/Úrad vlády SR

Pellegrini sa v prejave venoval predovšetkým ľudským právam. O Európskom dohovore o ochrane ľudských práv a základných slobôd povedal, že je vlajkovou loďou dohovorov Rady Európy. Podľa neho je historickou skúsenosťou, že žiaden štát nie je ideálny v dodržiavaní ľudských práv a musí byť spoločným záujmom členských krajín, aby ESĽP dlhodobo už nečelil značným problémom, ktoré majú vplyv na jeho fungovanie a efektivitu. „Za najdôležitejšie riešenie preto považujem efektívnu implementáciu dohovoru na vnútroštátnej úrovni a dôsledné rešpektovanie rozsudkov Európskeho súdu pre ľudské práva,“ pokračoval pred Parlamentným zhromaždením.

Podľa Pellegriniho je pre Slovensko významnou témou ochrana práv národnostných menšín, pričom v tejto téme vykonáva RE nezastupiteľný kus práce. „Slovensko ako krajina s bohatou národnostnou a etnickou skladbou obyvateľstva aktívne využíva expertízu a asistenciu Poradného výboru a Výboru expertov pri zvyšovaní štandardov týkajúcich sa postavenia osôb patriacich k národnostným menšinám,“ vysvetlil úlohu RE v tejto otázke. Osobitne vyzdvihol spoločný projekt Rady Európy a Európskej únie o inkluzívnom vzdelávaní rómskych detí.

Premiér hovoril aj o ľudských právach v súvislosti s ozbrojenými konfliktmi. „Nie je možné akceptovať, že ľudské práva občanov žijúcich v takýchto regiónoch sú systematicky potlačované. To je aj prípad nášho východného suseda, Ukrajiny, ktorej nezávislosť, suverenitu a teritoriálnu integritu v rámci jej medzinárodne uznaných hraníc Slovenská republika plne podporuje,“ povedal, pričom ocenil reformy, ktoré Ukrajina urobila a podporil ju v ďalšom reformnom úsilí. „Nielen neutíchajúce násilie vo východnej časti Ukrajiny, ale aj zmrazený konflikt v Gruzínsku, Podnestersku, či v Náhornom Karabachu, sú v rozpore s medzinárodným právom a svedčia o nedostatku politickej vôle pri riešení týchto problémov,“ povedal Pellegrini vo svojom prejave a podporil integračné snahy krajín západného Balkánu.

„V Európe a vo svete narastá populizmus a extrémizmus, šíria sa falošné správy a prejavy nenávisti. Terorizmus, migračná kríza, ako aj silnejúci skepticizmus a nedôvera obyvateľov v inštitúcie oslabujú princípy demokracie, ľudských práv a právneho štátu. Multilateralizmus je ohrozovaný nedostatkom dialógu a tolerancie, neschopnosťou počúvať jeden druhého, preferovaním národných záujmov či absenciou politickej vôle,“ pokračoval premiér s tým, že v tejto otázke musí byť aktívna aj RE.

Premiér neobišiel ani problémy samotnej organizácie, v ktorej je združených 47 krajín. „Politická a finančná kríza oslabuje mandát tejto významnej medzinárodnej organizácie i jej akcieschopnosť a paralyzuje jej riadne fungovanie. Blížiace sa 70. výročie založenia Rady Európy nám preto skôr ako dôvod na oslavu ponúka potrebu určitej sebareflexie, zhodnotenia silných a slabých stránok organizácie a načrtnutia jej ďalšieho strategického smerovania,“ povedal s tým, že členské štáty si musia uvedomiť, že Rada Európy nie je „menu ? la carte“, z ktorého si vyberú iba to, čo chcú. V tej súvislosti sa vyslovil za pokračovanie reforiem. Rada Európy, respektíve jej poslanci, však čelili aj korupčným škandálom. Podľa Pellegriniho je korupcia jednou z najväčších hrozieb pre Európu, ale verí, že táto organizácia nájde cestu, ako sa s tým vysporiadať.

„Medzinárodná organizácia typu Rady Európy nemôže byť v rovnakej chvíli rovnako užitočná pre všetkých svojich členov. Niekedy ju konkrétny štát potrebuje viac, niekedy menej. Aj táto inštitúcia dokáže niekedy štátu poskytnúť viac, niekedy menej. Preto by k nej členské štáty mali pristupovať nie z pohľadu, či práve teraz napĺňa ich očakávania alebo požiadavky, ale či a ako je dlhodobo potrebná a užitočná pre komunitu členských štátov ako celok,“ povedal na margo organizácie Pellegrini.

Premiér Peter Pellegrini dnes navštívil sídlo Rady Európy pri príležitosti 25. výročia členstva Slovenska v tejto medzinárodnej organizácii. Do Rady sme vstúpili 30. júna 1993. Stretol sa s vrcholnými predstaviteľmi - s predsedníčkou Parlamentného zhromaždenia Liliane Maury Pasquier aj s generálnym tajomníkom Thorbjornom Jaglandom, s ktorým podpísal Dohovor Rady Európy o manipulácii športových súťaží. Pri príležitosti výročia členstva daruje Rade Európy bustu osobnosti Pražskej jari Alexandra Dubčeka a odhalí hviezdu s jeho citátom.

Rada Európy vznikla v roku 1949, jej sídlo je v Štrasburgu. Slovensko je jej členom od 30. júna 1993. Organizácia má dnes 47 členov, medzi nimi okrem členských štátov EÚ i balkánske krajiny, Ukrajinu či Turecko a Rusko. Európsky súd pre ľudské práva vznikol neskôr, v roku 1959. Slovensko v Rade Európy zastupujú poslanci NR SR Ľuboš Blaha, Pavol Goga, Ján Marosz, Martin Poliačik a Radovan Baláž.