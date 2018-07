Nepríjemný zážitok Poliačika: FOTO Domáci maznáčik skončil v bolestiach, pozor na deti!

BRATISLAVA - Martin Poliačik má za sebou nepríjemný zážitok. Obyčajná prechádzka so psom mala pre politikovho štvornohého miláčika desivú dohru. Po ružinovských trávnikoch zrejme niekto zanecháva otrávené kusy jedla. Tentokrát sa to skončilo len tráviacimi ťažkosťami, no mohlo to dopadnúť oveľa horšie.

Člen Progresívneho Slovenska na Facebooku varoval psičkárov v bratislavskom Ružinove. „Psičkári v Ružinove, pozor na trávnikoch,“ napísal na sociálnej sieti. Na trávnikoch v okolí panelákov sa totiž vyskytujú otrávené kusy jedla.

Psičkári v Ružinove, pozor!

„Zase kúsky klobásy a v nich podľa nášho veterinára zrejme jed na krysy,“ uviedol s tým, že takýmto kúskom sa otrávil aj ich domáci maznáčik. „Naša Bella 4 dni trpí. Najprv zvracala, potom hnačky, potom z nej začala ísť krv. Musela ísť na infúzie, berie antibiotiká, až dnes zas začala byť sama sebou,“ napísal Poliačik.

Zdroj: Facebook/Martin Poliačik

Otrava sa môže dostať aj k deťom

Bohužiaľ, nemusí sa to týkať len psíkov. „Ozaj by som rád vedel, kto si dá tú námahu. A či pri tom zvažuje aj fakt, že to môže nájsť aj dieťa,“ uviedol. Podľa Poliačika je takýchto otráv v Bratislave dosť. Každý rok sa totiž stretáva s výskytom otrávených kusov jedla.

„Keď prejdete psičkárske fóra, nájdete zmienky, aj veterinári by určite vedeli rozprávať. Neriešim to nijako, len na psov dávam väčší pozor. Keby som ešte našiel kúsok, ktorý by mohol ísť na rozbor, podám trestné oznámenie,“ dodal pre Topky Poliačik.