Maličký syn rozbil v obchode drahú vázu: Som povinná ju uhradiť? Právnička radí!

JUDr. Mgr. Zuzana Pračková, advokátka (Zdroj: archív ZP)

Dobrý deň, vystavil som ako firma faktúru za poskytnuté služby inej firme. Faktúru v mesiaci apríl neuhradil a je po splatnosti. Na akú výšku úrokov z omeškania mám nárok?

Dobrý deň. Uvádzate, že sa jedná o záväzkový vzťah medzi dvomi právnickými osobami (predpokladám, že sa jedná u oboch o výkon ich podnikateľskej činnosti). Vzťah sa bude riadiť ustanoveniami Obchodného zákonníka. Uvádzate, že ku splatnosti došlo v mesiaci apríl 2024. V prípade omeškania dlžníka so splatením dlhu, má veriteľ nárok na zákonné úroky z omeškania až do úplného zaplatenia pohľadávky. Úroky z omeškania sú určené ako základná úroková sadzba Európskej centrálnej banky, zvýšené o 8 percentuálnych bodov. Pokiaľ došlo k zosplatneniu faktúry v mesiaci apríl 2024, výška úrokov z omeškania by bola 12,5 % p.a.

Dobrý deň, chcela by som sa s Vami poradiť. Bola som v obchode s porcelánom s mojimi dvojičkami a kým som si vyberala darček pre kamarátku, syn sa rozbehol po obchode a zrazu padla veľmi drahá porcelánová váza, ktorá sa úplne rozbila. Obchod ju teraz odo mňa žiada k náhrade. Ja si ale vravím, že škodu spôsobil môj syn, ktorý je ešte malý a nevedel čo sa môže stať. Možno teda nárok obchodu na náhradu za rozbitú vázu ani nie je? Prosím poraďte, sumu som ešte neuhradila a obchod tvrdí, že to dá na súd.

Dobrý deň, v zmysle § 422 ods. 1 Občianskeho zákonníka platí, že ak ten, kto spôsobí škodu, pre maloletosť nie je schopný ovládnuť svoje konanie alebo posúdiť jeho následky, zodpovedá za škodu ten, kto je povinný vykonávať nad ním dohľad. Z uvedeného ustanovenia teda vyplýva nárok obchodu požadovať od Vás peňažnú náhradu za rozbitú vázu. Zodpovednosti by ste sa zbavili len v prípade, ak by ste preukázali, že ste dohľad nad synom, resp. deťmi nezanedbali a teda, že napr. váza bola nebezpečne položená a bol tam predpoklad, že padne aj keby nešiel nikto okolo.