Veľká PRÁVNA poradňa: Čo s nefér susedom, nezaplateným výživným či majetkom pri rozvode?

JUDr. Mgr. Zuzana Pračková, advokátka (Zdroj: archív ZP)

Sused skladuje desiatky rokov drevo na hranici našich pozemkov. Je opreté o môj plot a pri stene môjho domu je cca 70 cm. Výška skládky je cca 2,5m. Dažďová voda, ktorá sa odráža od dreva, ničí moju fasádu. Pôvodne opieral drevo o múr domu a po upozornení na škodu ho posunul na tých cca 70 cm. Stena je zamoknutá, vnútorná omietka poškodená. Dá sa to právne riesiť? Ďakujem

Dobrý deň, pokiaľ Vám takýmto konaním suseda vznikla škoda, môžete suseda žiadať o náhradu škody. Vznik škody však musí byť v súdnom konaní preukázateľný a vyčíslený. Uvádzam to takto priamo, keďže píšete, že dažďová voda sa odrážala od dreva a to Vám znehodnotilo fasádu. V prvom kroku skúste so susedom spor urovnať mimosúdne a dohodnúť sa s ním na náhrade vzniknutej škody. Následne môžete na súd podať žalobu o náhradu škody.

Dobrý deň. Pred domom máme odvodňovacie jarky a my sme predposledný dom v ulici. Do týchto jarkov máme všetci zvedené odkvapy, a pred susedným domom nechala suseda tento jarok zakopať a dala do neho iba cca 8cm rúru. Tá je samozrejme upchatá, mne nemá kam voda z odkvapov odtekať a počas dažďov mám pred domom plný jarok vody. Začali mi vlhnúť steny a susedia odmietajú tento jarok spriechodniť, lebo im je vraj vysoký na kosenie. Dala ho údajne zasypať starostka v rodinnom pomere so susedou a jarok je v majetku obce. Dá sa proti tomu nejak brániť, aby mi ďalej nevlhli steny a nevznikali škody na dome? Ďakujem

Dobrý deň, ako uvádzate, jarok je majetkom obce. Na obec Vám odporúčame obrátiť sa písomne so žiadosťou o spriechodnenie jarku. Obec Vám na žiadosť bude písomne reagovať a pokiaľ by uviedla zamietavé stanovisko, bude ho musieť zrejme odôvodniť.