Sused prenajíma byt cez airbnb, či pokazené auto kúpené z druhej ruky! Advokátka radí, na čo máte nárok

JUDr. Mgr. Zuzana Pračková, advokátka (Zdroj: archív ZP)

Petra: Sused prenajíma byt vo vchode cez airbnb. Každý týždeň sa tu vystriedajú 3 ubytovaní. Teda vyše 10 cudzích ľudí do mesiaca. Nemáme bezpečie vo vchode s hostia v tom byte bývajú hluční. Čo môžeme robiť ako susedia, keď nechceme v spoločných priestoroch a hlavne v noci neustále cudzích ľudí? Ostatní sme všetko majitelia bytov, žijeme tu dlhé roky. Ďakujem.

Dobrý deň. Vlastník bytu je oprávnený nakladať so svojim bytom a ponúknuť ho na krátkodobý prenájom. Spoločenstvo vlastníkov bytov nemôže odhlasovať zákaz krátkodobého nájmu bytov, keďže by tým zásadným spôsobom zasiahlo do práv vlastníka nakladať so svojím majetkom. Použiť je možné ustanovenie § 127 Občianskeho zákonníka, ktoré sa týka susedských vzťahov. Pokiaľ Vás týmto konaním sused obmedzuje nad mieru primeranú pomerom, môžete podať na súd žalobu, aby sa tohto konania zdržal s ohľadom na zníženie komfortu a bezpečnosti ostatných susedov v bytovom dome.

Zuzana: Dobrý deň, dovoľujem si vás požiadať o radu. Mám rodinný dom a 3 susedov. Jeden vpravo, druhý vľavo a tretí v spodnej časti parcely. Prosím, komu patrí ktorý plot, s ktorým susedím a ku ktorému sa nikto nehlási, lebo ich treba opraviť. No je to dilema. Ďakujem za odpoveď.

Dobrý deň. Je potrebné zistiť, či sa plot nachádza na Vašom pozemku alebo na presnej hranici medzi Vašim pozemkom a pozemkom susedov. Aby ste to správne vymerali, je potrebné osloviť geodeta. Pokiaľ sa plot nachádza na Vašom pozemku, znášate aj náklady na jeho postavenie/opravu/ rekonštrukciu. Pokiaľ sa plot nachádza na hranici pozemkov, k oprave/zmene je potrebný súhlas druhého suseda a rovnako tiež náklady na opravu by ste mali znášať spoločne.