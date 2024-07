Majetok po rozvode, ukončenie výživného aj problémy so zálohou za sedačku: Na čo máte právo? Advokátka radí

JUDr. Mgr. Zuzana Pračková, advokátka (Zdroj: archív ZP)

Marcel: Dobrý deň. Chcel by som sa opýtať ohľadom výživného, moja dcéra budúci rok, t.j. v roku 2025 končí vysokoškolské štúdium a 8.3.2025 dovŕši vek 25 rokov. Moja otázka je teda, čo mám informácie, výživné zaniká dovŕšením 25 rokov resp. keď začne pracovať, môžem ho prestať potom platiť zo dňa na deň, teda ja by som chcel skončiť po promóciách a nie po dovŕšení veku 25 rokov, alebo musím požiadať súd o skončenie platenia výživného?? Ďakujem za odpoveď.

Dobrý deň. Rodičia sú povinní prispievať na výživu detí do okamihu, kým nie sú schopné samé sa živiť. Ak si teda dcéra našla po škole prácu, môžeme predpokladať, že táto podmienka bola naplnená a vy môžete podať na súd návrh na zrušenie výživného. Upozorňujeme, že výživné je potrebné platiť až do okamihu, kým súd rozsudkom nerozhodne o zrušení výživného. Ak súd zruší výživné spätne, máte následne nárok na vrátenie výživného za obdobie, za ktoré dcére už nepatrilo (tzv. dieťa bolo schopné sa samé živiť).

Katarína: Dobrý deň, chcela by som sa spýtať, budeme sa rozvádzať, nemáme deti a nevlastníme spoločné bývanie. Manžel kúpil motorku počas manželstva a kúpil aj kryptomenu, chcela by som vedieť, či mám na to nárok. Ďakujem.

Dobrý deň, pokiaľ bol tento majetok nadobudnutý z prostriedkov, ktoré patria do bezpodielového spoluvlastníctva manželov, teda nie z úspor manžela pred uzatvorením manželstva, majetok spadá do bezpodielového spoluvlastníctva manželov a je predmetom vysporiadania, či už dohodou alebo súdnou cestou. Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov je možné vysporiadať až po právoplatnosti rozsudku o rozvode manželstva.