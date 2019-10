AKTUÁLNE Jaromír Čižnár zakročil: Trnkovi pozastavil výkon funkcie

BRATISLAVA - Včerajšia medializovaná nahrávka, na ktorej Marian Kočner inštaluje v kancelárii Dobroslava Trnku kamery, vyvolala ďalšiu vlnu reakcií. Podľa zástupcov mimoparlamentných strán by mal Trnka okamžite skončiť na poste prokurátora. Juraj Šeliga podal na Trnku trestné oznámenie. Jaromír Čižnár nakoniec pozastavil Trnkovi výkon funkcie.

Informovala o tom TV Joj. Generálny prokurátor Jaromír Čižnár k dnešnému dňu vydal rozhodnutie, ktorým rozhodol o dočasnom pozastavení výkonu funkcie Dobroslava Trnku. Dôvodom je začatie disciplinárneho konania. Informáciu pre portál potvrdila hovorkyňa generálnej prokuratúry Andrea Predajňová.

K medializovanej nahrávke sa vyjadrili aj zástupcovia mimoparlamentných strán. Podľa nich by mal bývalý generálny prokurátor okamžite vo svojej funkcii skončiť. Juraj Šeliga zo strany Za ľudí tvrdí, že generálny prokurátor Jaromír Čižnár sa vyhovára. Na Dobroslava Trnku podal trestné oznámenie.

Šeliga podal trestné oznámenie

Generálny prokurátor Jaromír Čižnár nemá po zverejnení videa argument, prečo voči Dobroslavovi Trnkovi nekonať, povedal ešte pred pozastavením funkcie Trnkovi podpredseda mimoparlamentnej strany Za ľudí Juraj Šeliga. Ten vo štvrtok podal na GP SR podnet na podanie návrhu na začatie disciplinárneho konania a trestné oznámenie voči Trnkovi, ktorý sa podľa neho mohol dopustiť zneužitia právomoci verejného činiteľa.

„Generálny prokurátor dnes nemá argument, že tento skutok bol premlčaný a on nemôže podať návrh na disciplinárne stíhanie,“ tvrdí Šeliga. Čas zhotovenia videonahrávky je totižto neznámy a jediným spôsobom, ako zistiť dátum vzniku, je podľa Šeligu znalecké skúmanie, ktoré prichádza do úvahy iba v rámci trestného konania alebo disciplinárneho stíhania.

Za posledné dni sa podľa neho na povrch vyplavuje obrovská špina. „Aj o tom, čo sa dialo v tejto budove na generálnej prokuratúre, ale aj o tom, čo sa dialo na súdoch, v justícii a v oblasti spravodlivosti,“ povedal Šeliga s tým, že nové informácie sú zakaždým šokujúcejšie. „Človek ostáva znechutený, čo sa v tomto štáte dialo.“ Nepomáha k tomu ani prístup premiéra, ministra spravodlivosti, či samotných aktérov. GP Jaromír Čižnár sa podľa Šeligu vyhovára. „Keď Čižnár nezačne konať, tak kryje Trnku, Kočnera a ďalších,“ uviedol na tlačovke.

Trnka musí v sekunde skončiť

K nahrávke sa vyjadril aj líder koalície PS/SPOLU Michal Truban. „Kočner si v kancelárii Dobroslava Trnku nainštaloval kameru. Vyhovorí sa aj teraz Trnka na to, že niekto napodobnil jeho tvár? To snaď už nie! Dobroslav Trnka má v sekunde skončiť na pozícii prokurátora a skončiť pred súdom. Na tom sa už ani nedá ďalej rozčuľovať, poďme to už konečne zmeniť!“ napísal na sociálnej sieti.

Zneužil svoju právomoc

Odídenci z SaS, ktorý sa stali členmi Demokratickej strany, uviedli, že bývalý generálny prokurátor Dobroslav Trnka na základe zverejneného záznamu inštalácie kamery čelí podozreniu, že použil informačno-technický prostriedok voči návštevníkom svojej kancelárie bez povolenia sudcu. „Tým sa mohol dopustil viacerých trestných činov vrátane zneužitia právomocí verejného činiteľa. Žiadame jeho nadriadeného Generálneho prokurátora Jaromíra Čižnára, aby slovenskú prokuratúru tohto človeka konečne zbavil,“ uviedli.

Kamera v Trnkovej kancelárii

Zábery na videu má k dispozícii portál investigace.cz. Nový záznam získali prostredníctvom anonymného zdroja OCCRP. Na videozázname Kočner inštaluje v kancelárii vtedajšieho námestníka GP kameru. Trnka mu pritom pózuje. V zábere sa uvádza rok 2000. Zábery naznačujú, že Trnka a Kočner spolu už predtým aktívne spolupracovali. Podľa portálu na videozázname Kočner Trnkovi hovorí, kam si má sadnúť.

„Už to teraz vlastne nahráva, sa mi zdá,“ ozve sa neznámy hlas. Hodiny na nahrávke sa následne posunú skoro o 23 hodín. „Sadni si sem,“ zaznie Kočnerov hlas. Po chvíli sa na zábere objaví Trnka a presadne si. „Tu sedávame,“ povie Kočner. Ten sa pokúša nastaviť kameru tak, aby bol v zábere Trnka aj miesto, kde sedávajú návštevy. „Ok, teraz poď sem,“ úkoluje Kočner Trnku. Záber po niekoľkých sekundách končí.

V rokoch 1999 až 2004 pôsobil ako námestník generálneho prokurátora Milana Hanzela. Potom povýšil do funkcie generálneho prokurátora, ktorým bol až do roku 2011. Na zázname je zobrazený dátum 1. januára 2000, je však možné, že čas na záberoch nekorešponduje s reálnym časom, kedy nahrávka vznikla.