AKTUÁLNE Posun v prípade vraždy právnika Ernesta Valka: Tento muž priznal svoju účasť

"Dnes bola uzatvorená dohoda o vine a treste medzi prokurátorom trestného odboru Generálnej prokuratúry SR a obvineným J. K.," citoval portál hovorkyňu s tým, že Jaroslav Klinka by mal dostať trest sedem rokov a dva mesiace väzenia so zaradením do ústavu so stredným stupňom stráženia, takisto trest prepadnutia veci a ochranný dohľad.

Zdroj: TASR

"Trest je súhrnný vzhľadom na rozsudok Okresného súdu v Žiari nad Hronom z roku 2007, kde bol obvinený odsúdený za trestný čin lúpeže na trest odňatia slobody vo výmere šesť rokov a osem mesiacov," dodala hovorkyňa. O dohode bude podľa portálu rozhodovať Okresný súd v Pezinku.

Valkova vila Zdroj: Jan Zemiar

Portál tiež pripomína, že druhého obvineného Jozefa Radiča súd nedávno oslobodil spod obžaloby za nedovolené ozbrojovanie. "Súd svoje rozhodnutie zdôvodnil tým, že u Jozefa Radiča nenašli žiadne zbrane, výbušniny a ani strelivo," dodal portál s tým, že keďže sa prokurátor aj obžalovaný vzdali práva na odvolanie, rozsudok je právoplatný.